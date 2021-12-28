Раклет і сирник: смачні альтернативи традиційному новорічному застіллю

Раклет - це ідеальний винахід для тих господинь, які не хочуть багато часу проводити на кухні.

Чи є альтернатива ґрунтовним новорічним застіллям, приготування до якого триває не один тиждень - вирішили з'ясувати журналісти у трьох різних країнах - Україні, Сполучених Штатах і Німеччині. Як зустріти Новий рік і при цьому не вбитися на кухні, чи є за кордоном альтернатива олів'є і чи зручно запрошувати гостей додому, де кожен годуватиме себе сам, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 грудня.

У США салат олів’є - максимально дивний набір інгредієнтів для американців. А щоб знайти оселедця, довелося поїхати до спеціального магазину, де продаються товари з Європи. Бо в американських його просто немає. Консервовані огірки в американських магазинах бувають дуже гострі, бо ідуть в основному на бургери. Всі інші продукти можна придбати у звичайному американському супермаркеті. На два салати - трохи понад 36 доларів. Це 980 гривень.

В Україні львівський сирник вийшов дешевшим за американське олів'є – 250 гривень. Втім, один шматок цього галицького хіта у львівській кав'ярні коштував не менше сорока-п’ятдесяти гривень.

Тим часом на німецьких різдвяних ринках їсти можна безперервно – тут запечені ковбаски, смажені солодкі горішки і духмяний глінтвейн. Їстівні навіть подарунки.

Серед цікавих страв - раклет нашвидкуруч – це скибка білого хліба під товстим шаром розплавленого сиру, на вибір із шинкою, грибами чи навіть ананасом, а найкраще солоним огірком. Для приготування цієї страви є спеціальний пристрій - раклетниця. Це ідеальний винахід для тих господинь, які не хочуть багато часу проводити на кухні. Основні інгредієнти для раклету спартанські і прості - це власне сир раклет, до нього зварена в мундирі картопля і солоні огірки. Але потім фантазії немає меж, складових може бути скільки завгодно і найцікавіше - кожен гість обслуговує себе сам.

До такої вечері підійдуть різні види м’яса, морепродукти, овочі. Їх смажать на грилі, викладають у формочки і запікають під сиром. Увесь процес відбувається просто за столом.

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Чи є альтернатива ґрунтовним новорічним застіллям | Новини України