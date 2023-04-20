"Рамштайн"-11: стало відомо, яке озброєння Україна очікує від Заходу

21 квітня відбудеться 11 засідання у форматі "Рамштайн" — зустріч міністрів оборони різних країн, які підтримують Україну.

В ефірі каналу ICTV під час телемарафону очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, на чому Україна концентруватиметься цієї п’ятниці.

"Наші вимоги від початку цього року, від восьмого "Рамштайну", не змінюються. Їх чітко окреслив міністр оборони Резніков і загалом вся українська команда. По-перше, нам потрібна західна авіація, тому що ми програємо, звичайно ж, росіянам по класу авіації. По-друге, нам потрібна далекобійна ракета. Тобто ми розуміємо, що від 2022 року ситуація змінилась і росіяни відсунули свої склади, пункти керування на відстань 100 км і більше, щоб ми не діставали їх нашими системами HIMARS. Відповідно, якщо ми хочемо вдарити по логістиці росіян, звичайно ж, нам потрібна більш далекобійна зброя. Тільки таким чином ми можемо собі створити кращі умови для того, щоб вразити росіян. Вимоги не змінюються. Нам потрібна поточне забезпечення в техніці, в ремонті, нам потрібні снаряди до артилерії, тому що по кількості артилерійських снарядів ми в 3-5 разів поступаємося росіянам. Тобто цього паритету у нас ще не досягнуто, відповідно необхідно змобілізувати наших західних союзників. Наполягати на західній авіації зараз абсолютно раціонально", - сказав він.

З його слів, сьогодні, зокрема і державою нашою, вищим військовим керівництвом

формується політика держави на майбутнє.

"Це починається сьогодні з усіх цих засідань союзників. Ми не обійдемося без західної авіації і цей процес потрібно розконсервувати вже зараз. Авіація є складовою частиною системи протиповітряної оборони. Тобто не лише наземні зенітно-ракетні комплекси, але і літак в небі — це значить збільшення радіусу ураження і для протидії російській авіації. Ті ж таки керовані авіабомби, якими зараз руйнують, наприклад, Бахмут та інші міста Донеччини. Недоцільно збивати саму по собі бомбу дороговартісною ракетою. Доцільно знищувати сам літак, щойно він підлітає до наших прифронтових територій. А росіяни навчилися воювати — вони не заходять до зону дії наших зенітно-ракетних комплексів і на відстані та на швидкості обстрілюють нас бомбами", - додав він.

Нагадаємо, 21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині відбудеться 11 засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн". Він об’єднує понад 50 країн світу. Очолить особисту зустріч Контактної групи з оборони України очільник Міноборони США Ллойд Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні чергового "Рамштайну" нагадав українським союзникам про необхідність сучасних винищувачів. Адже головний пріоритет України - це швидке створення багаторівневої протиповітряної оборони.

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