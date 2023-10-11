"Рамштайн-16" за участі Зеленського: яку зброю може отримати Україна та що кажуть у США та Німеччині

У Брюсселі сьогодні розпочалось чергове засідання у форматі "Рамштайн", куди прибув і президент Зеленський. Порядок денний - традиційний: військова допомога Україні та задоволення її найнагальніших потреб.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Яка зброя у пріоритеті: що кажуть у США

Сьогоднішнє засідання "Рамштайн" уже 16, воно відбуватиметься на тлі війни в Ізраїлі. Проте у НАТО запевняють, що це не вплине на підтримку України.

Голова Пентагону традиційно головуватиме на сьогоднішньому "Рамштайні". Але є в командному складі формату й заміна: місце генерала Марка Міллі, котрого недавно з почестями провели на пенсію, посяде генерал Чарльз Браун. Для досвідченого пілота F-16, а нині вищого військового посадовця США цей Рамштайн - дебютний. Півсотні країн, котрі надають Україні військову допомогу, вчергове радитимуться, що саме потрібно і які з цих потреб можна задовольнити.

фото / Оана Лунгеску, Twitter

Очільниця місії США при НАТО напередодні сказала нам, що системи протиповітряної оборони та боєприпаси в незмінному фокусі.

"Ці набори можливостей все ще дуже важливі для битв, які українці ведуть сьогодні. ППО також матиме вирішальне значення протягом тих зимових місяців, коли ми бачили, як росіяни здійснюють невибіркові атаки на цивільну й критичну інфраструктуру. Хочемо переконатися, що українці цієї зими матимуть засоби ППО і що спроби Росії залишити українців у темряві й холоді не принесуть успіху", - каже постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

Допомога від Німеччини

Чергову партію військової допомоги, що якраз і захистить українське небо, виділяє Німеччина. Напередодні оголосила про пакет вартістю в один мільярд євро.

Там є системи протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T, про плани надати їх у німецькому уряді заявляли раніше. Терміни відправлення - невідомі.

В цьому ж пакеті - ще десять “Леопардів”, три самохідні установки "Гепард", півтора десятки броньовиків, і їх доставлять до України впродовж наступних кількох тижнів.

В німецькому Міноборони нагадали, що їхня країна - другий у світі донор військової допомоги Україні, яку випереджають лише Сполучені Штати.

Партнери України на різних майданчиках наголошують: підтримка триватиме, скільки треба. Лунають, утім, і сигнали, що необмеженою військова допомога не може бути. Про це, зокрема, днями сказав міністр оборони Італії тамтешньому виданню.

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Нагадаємо, на "Рамштайні" Британія оголосить новий пакет допомоги для України на $122 млн.

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