Рамштайн-23: про що домовилися союзники і яке озброєння отримає Україна

США не планують передавати Україні системи Patriot – навіть ті, що розташовані у Польщі. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін під час 23-ї зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі. Вашингтон приділяє багато уваги підсиленню української ППО, але йдеться про інші спроможності, зокрема, ракети-перехоплювачі, зазначив Остін.

Від початку повномасштабного вторгнення коаліція "Рамштайн" зобов’язалася виділити Україні 98 мільярдів доларів. Плани майже півсотні партнерів з підтримки Києва – незмінні. Так, нещодавно Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги нашій державі – на мільярд 230 мільйонів доларів, з двома літаками повітряного спостереження та управління. А Бельгія взяла на себе зобов’язання поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, а також до кінця цього року надати мільярд доларів додаткової військової допомоги.

Головні теми нинішнього "Рамштайну" – постачання артилерії та систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як посилити українське ППО? Відповідь на це болюче для українців питання сьогодні шукали у Брюсселі, на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони України Рустем Умеров провів перемовини з очільником оборонного відомства США Ллойдом Остіном. США запевнили, що сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включити більше систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів.

"Під час нашої зустрічі цього ранку українські сили у важких боях у Харкові та інших місцях Кремль продовжує нарощувати бомбардування українських міст та цивільних. Україна нагально потребує більше систем ППО, аби захистити своє небо", – сказав очільник Пентагону Ллойд Остін.

Німеччина віддає Україні чверть своїх систем Patriot. Більше – не може, пояснив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Берлін має передати Україні ще плюс одну систему Patriot. Всього німецьких Patriot у нас буде три. Також нещодавно Німеччина передала три десятки ракет для цих систем і ще майже 68 скоро будуть доставлені в Україну.

"Якщо Німеччина може запропонувати три системи Patriot, що становить чверть нашої потужності, то, звичайно, інші повинні бути здатні надати одну. Ми продовжуємо працювати над цим. Не обовязково, щоб інші давали саме Patriot, це можуть бути інші системи. Кожна з яких допомагає захищати небо і безпеку в Україні", – зазначив Пісторіус.

Канада планує поставити нам понад дві тисячі авіаційних ракет, які раніше були на озброєнні військово-повітряних сих. Про це сказав в Брюселі глава Міноборони Канади Білл Блер. Також він пообіцяв, що вже цього тижня відправлять Україні перші чотири з п’ятдесяти бронемашин та скоро відправлять перші партії безпілотників – всього планують передати нам 900 дронів. Також тут сьогодні піднімалося питання використання західної зброї на території США.

Нагадаємо, сьогодні проходить вже 23-тій "Рамштайн". Він відбувається в рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

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Остін шокував заявою на "Рамштайні"! Останні новини із засідання!

Раніше повідомлялося, що за підсумками нового "Рамштайну" Україна отримає бронетехніку та артилерію.

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