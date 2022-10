"Рамштайн-6": як Путін підштовхнув Захід закрити українське небо

Про це домовилися на шостому "Рамштайні" в Брюсселі, який відбувся у відповідь на масовану російську ракетну атаку, що почалася 10 жовтня, коли російські ракети поцілили по центру Києва, вбивши мирних мешканців, та вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

Процес не буде швидким. Тобто, вже завтра союзники не поставлять нам максимум систем ППО та ПРО, які щільно закриють наше небо й збиватимуть 100% ворожих цілей. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, союзники вивчатимуть потреби України й наступного місяця (тобто, в листопаді - ред.) ми очікуємо відповідь про кількість і час наступного раунду військової допомоги.

"Жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту. Ні в США, ні в Ізраїлі 100% неба не закрите. У нас сьогодні наші славні повітряні сили вражають системно до 50% всіх загроз. Якщо ми доведемо (цей показник – ред.) до 60%,70%, 80% - це буде чудово", - каже Олексій Резніков.

Проте вже зараз, не чекаючи цієї оцінки, західні країни передають нам свої системи ППО та ракети до них. Чого чекати далі, та що про це пишуть на Заході, ТСН.ua дізнавався.

Те, про що Україна не просто просила, а благала Захід від початку повномасштабної російської війни 24 лютого, нарешті стає реальністю. Нам вдалося переконати наших союзників, що Україна сама в змозі закрити своє небо від російських ракет та дронів, лише дайте необхідну зброю.

Дуже довго Захід, надто США й НАТО, постійно повторювали, що не надішлють свої літаки й системи ППО та ПРО (тобто, своїх пілотів та військових, які б працювали на землі - ред.) до України, бо це означатиме безпосередній вступ у війну з Росією. Згодом, коли українські військові навчилися користуватися західними зразками озброєнь, до нас почали надходити натівські системи ППО.

Проте, в досить обмеженій кількості. Бо, як пишуть західні аналітики, військова потуга країн-членів НАТО не виробляла стільки систем ППО та ПРО, бо не готувалася до ракетної війни.

"Західні уряди мають обмежені запаси таких систем. А Україна – дуже велика країна, яку обстрілюють ракетами з трьох напрямків. Також неекономічно витрачати передові системи на знищення дешевих дронів. Але можуть бути й інші відповіді щодо сотень ударних безпілотників, які розгортає Росія", - пише CNN.

Лише зараз, на восьмому місяці кривавої війни Росії проти України, ціною десятків тисяч смертей українських воїнів та цивільних, Захід нарешті дійшов до правильного висновку: треба закривати не лише українське, а й європейське небо. Вже 15 європейських країн-членів НАТО домовилися про запуск проєкту "Небесний щит" для захисту від безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Бо новітня війна – це не лише ядерна компонента, а й ракетні обстріли.

Та й, вочевидь, розвідки зробили не досить точні розрахунки запасів російських ракет. Як пише CNN, раніше звучали оцінки, що Росія вже використала близько 60% свого арсеналу високоточних ракет, що "виглядає сприйняттям бажаного за дійсне".

Під час масованої ракетної атаки 10 жовтня Росія використовувала всі типи наявних у неї ракет наземного, морського й повітряного базування: Х-101 та Х-555 запускали з Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160; "Калібри" – з кораблів у Чорному морі; "Іскандери" наземного базування; та ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РСЗВ "Торнадо-С". Плюс іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

"Невід'ємна проблема ППО – загроз завжди більше, ніж систем, призначених для їхнього перехоплення. Незважаючи на те, що Україна має власні засоби, такі як С-300 радянських часів, вони, ймовірно, є пріоритетними цілями для Росії, і деякі з них були знищені після вторгнення", – пише The Washington Post.

Ціль Кремля зрозуміла – загнати Україну в тотальний блекаут, щоб під час морозів українці сиділи без світла й тепла, а ще краще – ще й без Інтернету. Результатом "Рамштайну-6" стала обіцянка надати Україні якнайбільше систем ППО та ПРО, щоб захиститися від російських ракет і безпілотників. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс надасть Україні обладнання для захисту від ворожих дронів.

Фото: ТСН.ua

"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків. І тут немає що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", – заявив Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні ПАРЄ, яка в четвер, 13 жовтня, ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом.

Щодо Італії та Франції йдеться про ЗРК SAMP/T, більш відомого як "Мамба". The Times of Israel пише, що він є конкурентом американського Patriot. Невідомо, чи погодилися Італія та Франція (також ці ЗРК є на озброєнні Сингапура) надати нам SAMP/T. Але Париж вже готовий поставити Україні ЗРК Crotale малої дальності для перехоплення протикорабельних ракет і літаків.

Проте проблема полягає ще й в тому, що Україні постачають різні системи. Тому зараз головне завдання – їхня інтеграція в єдину інформаційну мережу. Інтегрувати таким чином можна наприклад німецькі IRIS-T й американо-норвезькі NASAMS (останні використовуються для захисту Білого дому), які вже має Україна. Тобто, під час фіксування ворожої цілі одним комплексом, її можна буде збити з іншого.

Тобто, йдеться, як сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, про трирівневу інтегровану систему протиповітряної оборони, яка складатиметься з систем малої, середньої та великої дальності.

"Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною, але розроблена таким чином, щоб контролювати пріоритетні цілі, які Україні потрібно захищати", – пояснив Міллі.

У п’ятницю, 14 жовтня, Олексій Резніков повідомив, що перші NASAMS прибудуть до України вже цього місяця. Також він заявив, що чотири системи ППО Hawk Україні надасть Іспанія. ТСН.ua вже писав, що це система "земля-повітря". За словами Марка Міллі, вона не нова, але досить ефективна.

Західні військові аналітики зазначають, що системи NASAMS та IRIS-T будуть ефективними проти ракет малої та середньої дальності. Проти ракет великої дальності, за словами міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, добре працюватимуть американо-ізраїльські системи ПРО Arrow, оснащені гіперзвуковими протибалістичними ракетами. На думку очільниці німецького оборонного відомства, разом із Patriot та іншими передовими системами, вони забезпечать "Небесний щит" ЄС.

А як щодо України? США все ще відмовляються постачати Україні системи Patriot (американські ЗМІ зазначають, що США просто не мають зайвих Patriot на складах), не кажучи вже про Ізраїль з його "Залізним куполом". Українські повітряні сили без проблем збивають російські "Калібри", а також Х-101 та Х-555, які Москва запускає з літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації. А от із протикорабельними "Оніксами" та "Іскандерами" є проблеми.

The Washington Post зазначає, що Ізраїль постійно відхиляє прохання України щодо купівлі "Залізного купола", бо не хоче псувати відносин із Росією. "Але високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою, і що приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові зображення позицій російських військ", – пише The New York Times.