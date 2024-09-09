Рани були несумісні з життям: неймовірна історія порятунку 22-річного захисника України

У Дніпрі медики врятували бійця з пораненнями, що вважають несумісними з життям. І просто в час цієї надскладної операції дружина захисника у Вінниці народжувала йому первістка. Медики кажуть: попри тяжкі ураження, військовий зможе побачити як його син зростає.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Син - це перше, про що Владислав запитав, щойно опритомнів у реанімації.

Владислав показує фото сина

"Намагався сказати, але не міг, самостійно дихати не міг, тому дали йому папірець з ручкою. Написав те, що памʼятав за добу до цього, що жінка сказала, що їде до пологового", - пригадує лікар.

22-річний нацгвардієць був на Покровському напрямку, коли дізнався, що дружина народжує у Вінниці. Одразу після розмови з коханою, рушив на завдання.

"Ми виїжджали, жінка якраз подзвонила, що десь скоро родить. Хорошо, добре. Завозилли хлопців, забирали в евак. І нам прилетіло FPV. Дзвін в вухах. Вирубився. І зранку вже прокинувся тут", - згадує Владислав.

Шанс на життя був крихітним, визнають медики. Чоловіка привезли до них у вкрай тяжкому стані. Ворожий боєприпас знищив руку, уразив грудну клітину та пошкодив легені.

"У нього нема руки. І повністю під пахвою до кінця ребер відірвана частина мʼязів", - згадує медик.

Хірурги і реаніматологи не склали руки, робили все можливе і вдалось. Вдалося зберегти життя. Оперували всю ніч, а потім ще двічі. Владиславу перелили пʼять літрів донорської крові.

Владислав

"Один з найтяжчих випадків, які я бачила. Вдалося етапно прибрати загиблі мʼязи, зробити санацію плевральноі порожнини через рану і на останній операції довелося нам видалити роздроблену, зруйновану вже лопатку і перемістити мʼязи спини, щоб закрити судинний пучок", - каже медикиня.

Лікарі кажуть: найгірше вже позаду. Від Владислава не відходить мама. Каже: немов відчувала щось лихе. Проте зараз певна: син стане на ноги.

Пішов служити у 18 років, розповідає ТСН, одразу після навчання. Вже чотири роки у війську. Був у найгарячіших точках, зі своєю дружиною під час служби познайомився випадково в соцмережах. Вона теж з родини військових.

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