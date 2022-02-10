Раніше хворіли безсимптомно, зараз - ні: педіатр розповів про перебіг COVID у дітей

Раніше хворіли безсимптомно, зараз - ні: педіатр розповів про перебіг COVID у дітей

Кількість хворих дітей зросла через "Омікрон".

Під час попередніх хвиль коронавірісу діти могли перехворіти безсимптомно, але зараз симптоми, навпаки, проявляються.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів педіатр Антон Асонов.

За його словами, збільшення інфікованих COVID-19 дітей пов'язано з тим, що наразі домінує штам "Омікрон". Саме тому педіатр радить робити тести на коронавірус навіть при незначних проявах застуди.

"Це слід робити для того, щоб виявити - це коронавірус чи ні, чи небезпечний він для дитини чи ні, чи буде дитина заражати інших членів родини, для яких це може бути потенційно небезпечним", - наголосив медик.

За його словами, діти хворіють COVID порівняно легше, ніж дорослі. "Втім, з’явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Всі отакі прояви респіраторної інфекції присутні у дітей", - наголосив Антон Аносов.

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