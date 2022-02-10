Раніше хворіли безсимптомно, зараз - ні: педіатр розповів про перебіг COVID у дітей

Кількість хворих дітей зросла через "Омікрон".
Під час попередніх хвиль коронавірісу діти могли перехворіти безсимптомно, але зараз симптоми, навпаки, проявляються.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів педіатр Антон Асонов.
За його словами, збільшення інфікованих COVID-19 дітей пов'язано з тим, що наразі домінує штам "Омікрон". Саме тому педіатр радить робити тести на коронавірус навіть при незначних проявах застуди.
"Це слід робити для того, щоб виявити - це коронавірус чи ні, чи небезпечний він для дитини чи ні, чи буде дитина заражати інших членів родини, для яких це може бути потенційно небезпечним", - наголосив медик.
За його словами, діти хворіють COVID порівняно легше, ніж дорослі. "Втім, з’явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Всі отакі прояви респіраторної інфекції присутні у дітей", - наголосив Антон Аносов.
Як повідомлялося, українців попередили про високий ризик одночасного інфікування на COVID-19 та грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я/
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