"Раніше у Херсоні було добре жити": водій швидкої видав емоційне побажання Путіну

Степан Макарович розповів про життя у мирному Херсоні та під час війни.

Степан Макарович, попри обстріли та небезпеку, працює водієм швидкої допомоги у Херсоні. Він каже, що родом із Волині, проте у Херсоні живе майже 50 років, а тому нікуди їхати з міста не планує. Мрією чоловіка є смерть диктатора Путіна та закінчення війни. Степан Макарович жартує, що він не вживає алкоголю, оскільки є водієм, але коли помре Путін - то нап'ється від щастя.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Степан Макарович 18 років працює на швидкій

Степан Макарович родом із Волині, всередині 70-х років ХХ століття він переїхав до Херсона та оселився тут. Водієм швидкої чоловік працює уже 18 років.

"Жити можна, але не дають росіяни жити. У мене квартира на 8 поверсі з видом на Дніпро. Раніше радів, що на південь - сонечко, тепло. А тепер - краще було б якби з іншого боку була", - каже чоловік.

Степан Макарович

Онук жителя Херсона захищає Україну на фронті

Онук Степана Макаровича - Максим захищає Україну під Бахмутом. Лише після 1 року та 3 місяців служби на "нулі" йому дали відпустку. Дідусь пишається своїм онуком, але зазначає, що захисникам на фронті зараз складно.

"У мене онук рік та 3 місяці під Бахмутом. Ніякої ротації у нього немає. Бригади виводять. Він був в одній бригаді, її вивели на ротацію, а його батальйон залишився. Набридла війна", - каже Степан Макарович.

У Херсоні раніше було добре жити - Степан Макарович

Степан Макарович розповідає, що він більше не боїться звуків вибухів та додає, що "бахкає" тоді, коли диван починає труситись, а інших випадках - це не страшно.

"У Херсоні раніше всюди було добре жити. А тепер найгірше в Антонівці та Кіндійці. А тут ми живемо, як у Бога за пазухою. У нас є лікар, то в нього 4 дні тому був "приліт" по будинку. Він у приватному будинку живе. Моя родина у Києві, я тут сам", - каже він.

Як повинна закінчитись війна

Водій швидкої каже, що він вважає, що 2024 року війна не закінчиться. На його думку, вона триватиме, поки живий диктатор Путін. У Степана Макаровича є мрія - смерть диктатора та розпад Росії на дрібні утворення, щоб Кремль більше ніколи не загрожував іншим державам.

Степан Макарович

"От я так хочу. Саме так хочу", - каже водій швидкої з Херсона.

Степан Макарович себе називає націоналістом та каже, що він завжди був за Україну, навіть під час президентства Віктора Януковича, коли на всі високі посади у Херсоні призначали "донецьких". Щодо Путіна, то чоловік каже, що диктатор рано чи пізно помре.

"Путін все одно колись здохне. От коли здохне - я горілки нап'юся. Я рідко п'ю, бо горілка мені не подобається, я їжджу на своїй машині, на службові. Але як Путіна не стане - от тоді і вип'ю горілочки", - каже Степан Макарович.

Нагадаємо, медик розповів, як окупанти у Херсоні перед Новим роком жорстоко вбили дитину.

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