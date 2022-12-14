Ранковий теракт у Києві: люди прокинулися від сирен та вибухів (відео)

Удосвіта 14 грудня кияни прокинулися від сирен і вибухів. Це Росія намагалася атакувати мирний Київ дронами-камікадзе. Не маючи жодних шансів на фронті, Кремль вирішив бити по мирних жителях та міській критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Віталій Афанасієнко.

Трохи згодом стало відомо, що в бік Києва окупанти запустили більше десятка "шахедів".

Перші підльоти "мопедів" українська протиповітряна оборона почала збивати ще за межами столиці. Уламки від одного з них пошкодили у Вишневому приватний будинок та автомобіль.

Деякі "шахеди" ППО довелося знешкоджувати вже над Києвом. Уламки збитих дронів влучили в адміністративну будівлю в одному з районів столиці. Від вибухової хвилі ще в чотирьох будинках повилітали вікна.

Жителі сусідніх будинків прокинулися від потужного вибуху. Кажуть, думали, що це вже росіяни вдарили по них.

"Такий звук, не як ракета, а як бомба бу-бух... дуже-дуже сильно. Гупнуло настільки сильно, що жінка спала, я її схватив отак, і вона заверещала - дуже злякалася", - розповів місцевий мешканець.

Рятувальники разом із правоохоронцями одразу вирушили на місце збиття дрона. Поки вони документували дії російських терористів, люди цим морозним ранком взялися швидко склити вибиті шибки.

За даними ДСНС, ані загиблих, ані травмованих людей, на щастя, немає. Пізніше від Київської міської військової адміністрації з'явилися деталі про ранкову атаку на столицю. Виявилося, що Київ сьогодні зазнав не однієї, а двох хвиль атаки дронів. А самих "шахедів" було не 10, а 13.

Нагадаємо, в ОВА розповіли про ситуацію зі світлом у Київській області. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Громадян закликають продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень.

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