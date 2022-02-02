Ранній підйом дітей до школи знижує їхню розумову діяльність: о котрій найкраще розпочинати заняття

Швейцарські вчені дослідили, що школярам краще прокидатися на кілька годин пізніше.

Раннє вставання до школи йде не на користь розумовій діяльності дітей. Такого висновку дійшли вчені зі Швейцарії. Вони спостерігали за школярами під час локдауну і з'ясували, що діти краще навчаються, коли заняття розпочинаються ближче до десятої ранку. Багато мам теж обома руками "за".

А що кажуть освітяни і медики, йдеться 2 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Швейцарські вчені дослідили, що школярам краще прокидатися на кілька годин пізніше. І якби заняття у школі розпочиналися не 8:00, а пізніше, це б краще впливало на самопочуття і знання дітей.

За словами вчених, коли діти встають пізніше, якість навчання значно покращується.

"А споживання алкоголю та кофеїну зменшилося" — будемо сподіватися, що йдеться хоча б про старші класи.

Родина Наталі поміняла вже кілька шкіл, щоб знайти ту, яка працює хоча б з 9:30. Жінка помітила, що краще стало і дітям, і батькам. Діти попри додаткову годину сну все одно встають без задоволення. В попередній школі, де заняття розпочиналися з восьмої, каже — були ті, хто куняв на першому уроці.

Чому ранній підйом дітей до школи знижує їх розумову діяльність

У Міністерстві освіти висновки закордонних експертів до уваги не беруть.

"У нас щодня приходить 100-200 листів різного роду. Але от що стосується початку навчальних занять, жодного листа за моєї роботи — я працюю 15 років в Міністерстві — не було", — говорить начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

На запитання, звідки взагалі взялася традиція розпочинати о 8-й, Кононенко відповідає, що це повноваження Міністерства охорони здоров’я і консолідована загальна думка українських вчених.

Але є нюанс. Українські вчені рекомендують починати не о 8-й, а не раніше 8-ї. А далі — на розсуд школи. Потім вирішує педагогічна рада і директор школи.

"На тому, що батькам треба їхати на роботу, це точно не базується. Це базується на психо-фізіологічних особливостях дитини", — запевняють у Міносвіти.

Свіжих досліджень, щоправда, в Міністерстві охорони здоров’я вже десятиліттями не було. Однак є ті, що колись показали, що з восьмої вчитися добре. Щоправда, починати треба не зі складних предметів.

"Концентрація уваги максимально досягає свого піку від 10-ї до 13:00. Розпочинаючи заняття саме в такий проміжок часу, ми сприяємо засвоєнню знань дітьми, а також їхнім безпосереднім навчальним успіхам. На початку і в кінці тижня, тобто у понеділок і п’ятницю, концентрація уваги, зосередженість діток знижується. Предмети, які потребують найбільше розумової діяльності, ресурсів, концентрації уваги — повинні бути в середині тижня, тобто у вівторок або середу", — каже державна експертка МОЗ Марина Мельник.

Лікарка-педіатриня радить звернути увагу батьків не на підйом, а на засинання.

"Дітки шкільного віку до 12 років мають спати десь 9-12 годин. Після 12 років дітки мають спати 8-10 годин", — зазначає лікарка-педіатриня Марія Крепак.

Хіба що з підлітками вона б радила змінити розклад.

"Після 14 років, в активній фазі підліткового віку, діти починають мати необхідність лягати пізніше і вставати пізніше. Чому це так відбувається — через гормональні речі у них зсувається пік вироблення мелатоніну, це така біологічно активна речовина", — пояснює Крепак.

Тому коли бачите, що дитина стала роздратованою і втомленою без причини, їй може не вистачати тієї години досипання.