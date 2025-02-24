Раннє тепло чи затяжний холод: якою буде погода в Україні навесні

Весна 2025 року очікується трохи теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.

Морозний лютий відступає. Україну накриє потепління. Синоптики вже озвучили, яка погода очікує українців на початку весни.

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Морозний лютий

У лютому територія України опинилася під впливом холодних повітряних мас із півночі. Наслідком цього стало зниження температури повітря вночі до -10…-16°С, вдень до -2…-8°С.

Місцями у північних, східних областях та Карпатах морози сягали -20…-22 °С. Середньодобова температура виявилася на 4 – 7 °С нижче за кліматичну норму.

Починаючи від 24 лютого, очікується поступове ослаблення морозів по всій території України: вночі температура підвищиться до -7 -15 °С, вдень ​​прогнозується -2…+4 °С. В останні дні місяця, 27 та 28 лютого, відбудеться інтенсивне потепління, починаючи від західних та південних областей. Нічні показники температури становитимуть -3…-8 °С. Удень 0…+5 °С, у південних та західних областях +6…+12 °С.

За даними синоптикині Наталії Птухи, останні зимові дні принесуть до України потепління. Вже від вівторка, 25 лютого, стовпчики термометра вдень показуватимуть плюсову погоду.

Тепло переважатиме на всій території країни вдень, але ночі у більшості регіонів, окрім південних, можуть ще бути морози. Згідно з її прогнозом, вже на початку наступного тижня до України прийде потепління.

"Зараз у нас атмосферні процеси стабільні, у більшості регіонів "мінус" і вдень, і вночі. Навпаки, на вихідні очікується посилення морозів, ще одна хвиля холоду. Але вже від вівторка денні температури перейдуть на "плюс", можливо, ще зберігатиметься невеличкий "мінус", але ближче до тих дат будемо уточнювати", - сказала вона.

На деяких погодних порталах зазначають, що календарна весна принесе до України різке потепління - від 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підніматися, а в західних областях очікується одразу +15... +16 градусів. Про це свідчать дані метеорадару Ventusky.

Останні дні лютого ще будуть холодними - вночі синоптики прогнозують до -10 градусів, однак денні показники засвідчать тенденцію до потепління. Від 1 березня з західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт. Потепління відчують жителі західних, північних, центральних і південних областей - прогнозується від +4 до +8 градусів, а на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть +10 градусів.

"Але сказати, що це остаточне потепління, ми не можемо, тому що в березні можуть знов бути зміни погоди. Треба буде дивитися", - додала Діденко.

Якою буде весна 2025 року

Якою ж може бути цьогорічна весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балабух.

За її прогнозом, весна 2025 року буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Як зазначила синоптикиня, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4°С на сході України. Примітно, що перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середню місячну температуру повітря у проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше – в межах -3°C морозу.

У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі.

У травні, згідно з прогнозом, має стати ще тепліше. Середня температура, ймовірно, становитиме +15°С. Від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

Водночас портал довгострокових прогнозів Wisemeteo подає такий прогноз погоди на березень 2025 року: початок сезону буде із середніми значеннями, які коливатимуться в межах +5°C, що одразу на 2 градуси вище за норму, перша декада почнеться з позначок від +2 до +6°C, далі прийде період незначного похолодання, коли нічні позначки будуть в межах нуля, а вдень до +4°C, після 20 числа відчутно потеплішає, а в період від 24 до 29 березня прогріється від +10 до +14°C.

А народний синоптик Станіслав Щедрін розповів в інтерв’ю Главреду, що цього року українці застануть ранню весну. Зокрема, наприкінці лютого і на початку березня варто очікувати температуру в межах +5 +10°C градусів вдень. А от вночі ще можуть бути заморозки.

Як зміниться погода до кінця лютого і яка область стане "центром холода" - читайте у новині.

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