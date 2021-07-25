Раптовий армагедон: на Україну налетіли смерчі, негода заливала міста та забрала людські життя

Протягом тижня негода накрила 17 областей і знеструмила майже 840 населених пунктів.

Від негоди потерпає не лише захід Європи. Такої кількості граду, блискавок, смерчів і кубометрів води одночасно Україна теж іще не бачила.

Про це 25 липня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

На карті буквально важко розгледіти місце, де б не було катаклізмів. Негода цього тижня зачепила аж 17 областей. Зокрема, зливи, гради і смерчі знеструпили 838 населених пунктів. Люди у розпачі рятували, хто що міг. Та головне було врятуватися самим.

Цей армагедон почався ясного погожого полудня – у понеділок у Києві, ніби нізвідки. Грім, блискавки і хтось наче відкрутив кран на небі на всю потужність. Вода, а точніше море води, пробивало собі дорогу в усі шпарини.

Поглинути таку кількість води мегаполіс просто не здатен. Старі норми зливостоків принципово не підходять для таких потоків. Вони затоплюють дороги, метро і навіть під’їзди. Та це був лише початок атаки циклону.

Протягом наступної доби його гігантські зливи і вітри зноситимуть дахи, вириватимуть дерева з корінням і рватимуть дроти у більшості областей. Без світла опиняться – 838 міст, містечок і сіл у 13 областях України. Тепер епіцентр стихії зміщається у центр і на південь України.

У Кропивницькому води натекло стільки, що вона підхоплювала машини, і несла як човни, зіштовхуючи одна з одною.

А за якихось 100 кілометрів від Кропивницького негода випробовувала людей градом. Льодові кулі розміром з тенісний м’яч зрешетили місто на Миколаївщині – Южноукраїнськ. Під натиском цих "м’ячів" прогиналися залізні кузови машин. Понівечених автівок – нарахували зо тисячу. Ті, хто не оформив повну страховку на всі форс-мажорні випадки, беруться за голову.

Одесу злива накрила вночі. Вулиці перетворилися на річки. Справжнє цунамі збиває чоловіка з ніг і несе в море. Він вижив, але потрапив до лікарні. На розпечену Одесу обрушилась 3-місячна норма опадів. Усе це вилилося за 4 години. Тобто кожної години на землю падало те, що мало литися 22 дні. Перлина біля моря опинилася посеред моря мулу і бруду. Нічого схожого тут не бачили останні 30 років. Стіна з дощу, як у тропіках, повалила стіну морського університету із цегли. Вона розплющила припарковані поруч машини. Місто зупинилось, але не все. Знайшлись підприємливі водії, що за 100 гривень пропонували одеситам "таксі" у ковші трактора чи кузові вантажівки.

А от цілковито відрізаними від світу опинились люди в приватних будинках. По пояс у воді вони вибирались із колись затишних своїх хат. Без речей, без харчів, без уявлення, що буде далі.

Як виявилось згодом, Одеса була за крок від катастрофи. Під загрозою прориву опинилася дамба Хаджибейського лиману, побудована ще в 40-х роках минулого століття. Якби вона не витримала удару стихії - з лиця землі змило б десятки підприємств і житлових будинків.

Нині ж узбережжя Чорного моря біля Одеси увібрало весь бруд, що змила злива. Місцями тхне каналізацією, кажуть відпочивальники. Екологи завбачливо радять у морі не купатися бодай кілька днів.

Та, здавалося б, що могло здивувати українців ще дужче? Хіба смерчі. Перший пролетів над Азовським морем поблизу курортного містечка Кирилівка. Другий – біля Острова Бірючий на Херсонщині. Південь вже давно став такою собі українською "алеєю торнадо". Лише за цей рік їх там нарахували більше десятка.

Пекельний тиждень градів, шквалів, блискавок і торнадо завбрав одразу чотири життя. На Донеччині чоловіка вбило дерево, що не витримало натиску вітру. Ще один чоловік загинув на Луганщині. Ураганний вітер жбурнув у нього шматок даху. Ще двох людей убило струмом у Бердянську на Запоріжжі. Їх уразив обірваний дріт електромереж, що впав у воду.

Таких масштабних і вбивчих руйнувань на таких гігантських площах Україна давно не переживала. Ймовірно, урятувати людські життя і найцінніше майно могла б допомогти система оповіщення, звичайна смс людям і рятувальникам. У розвинених країнах ця система працює не один десяток років. І те наскільки не можна недооцінювати такі попередження, показала минулотижнева повінь в Західній Європі. У Бельгії та Німеччині напередодні страшних руйнувань всіх попередили: остерігайтеся і виїжджайте - будуть сильні дощі, можливі підтоплення. Але повідомлення про дощ, навіть сильний дощ, нікого не налякало. Ймовірно, тепер варто попереджати інакше - біжіть "на вас обрушиться цунамі". Бо слово "дощ" тепер означає щось зовсім інше, ніж ми звикли.

Автори: Наталія Ярмола, Лілія Родіна, Олена Черняєва

Погода в Україні: зливи, гради і смерчі – катаклізми зачепили аж 17 областей

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