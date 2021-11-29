Раптово вибіг з лісу на дорогу: у Рівненській області лося одразу збили два авто (відео)

Раптово вибіг з лісу на дорогу: у Рівненській області лося одразу збили два авто (відео)

Тварина кинулася під колеса одразу двох машин, автівки побила, а сама загинула.

У суботу, 27 листопада, на Рівненщині лось спричинив аварію. Сталося це на трасі Київ-Ковель-Ягодин, поблизу села Федорівка Сарненського району.

Як розповіли кермувальники, лось раптово вибіг з лісу на дорогу, йдеться у випуску ТСН.Ранок. Перший водій не зміг оминути його і збив тварину на швидкості. Від удару лося відкинуло на зустрічну, де саме їхала кермувальниця іншого легковика. І тварина втрапила під колеса вдруге. Обидвоє водіїв кажуть, що сильно перелякалися. Вони не постраждали. Однак їхні машини побило добряче. Тварина від зіткнення загинула.

У Рівненській області дикий лось кинувся під колеса одразу двох машин

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