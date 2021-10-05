Раптово виник судомний синдром: тримісячне немовля доправили до львівської лікарні гелікоптером

Дитину гелікоптером транспортували вперше.

Тримісячне немовля гелікоптером доправили до львівської лікарні. Це вперше в регіоні відколи там працює аеромедична евакуація - рятують дитину.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 5 жовтня.

У хлопчика з району діагностували судомний синдром. Борт з малюком і мамою приземлився зовсім поруч від дитячої лікарні.

Маленького пацієнта передали медикам з реанімації.

На Львівщині у квітні запустили пілотний проект аеро-медичної евакуації. З віддалених районів гелікоптером ДСНС доправили 9 пацієнтів, переважно з інсультами. Згодом борт рятувальників забрали на сервісне обслуговування.

Майже чотири місяці аеромедична евакуація не проводилася. Відновила свою роботу повітряна допомога нині. Відтепер на цілодобовому чергуванні у медиків - поліцейських гелікоптер.

Новини України: 3-місячне немовля гелікоптером доправили до львівської лікарні

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