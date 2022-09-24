Рашисти і раніше нищили українців і перекладали вину на Бандеру і німців: річниця операції "Вогняний смерч"

Яка була мета операції і чому тепер, у тому ж Кремлі, так бояться розповісти правду?

Саме сьогодні, 24 вересня 1941 року вибухівкою і вогнем було знищено серце Києва - Хрещатик. Це вбило сотні мирних киян, десятки тисяч зосталися без домівок. А ще - детонації так розгнівали нацистів, кажуть історики, що це могло пришвидшити і посилити трагедію Бабиного Яру, йдеться в ТСН.

«Якщо недруг піде по Україні, то хліб на полях і по селах спалювати. Всі млини також спалити. Жорна розбивати. Якщо хтось проявить впертість – то і села спалити» - такий рукопис трьохсотлітньої давнини, який дивом не спалили, оприлюднюють фахівці, які переконані, що тут росіяни самі ж офіційно задокументували свій варварський метод ведення війни. Вона називається тактикою «випаленої землі».

І якщо таки документ датується у 1708 роком, то палити хліб та людські хати - російські генерали продовжували виконувати і через двісті років. Є в архівах і схожий наказ Сталіна.

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Це був якраз вересень 1941-го. Вермахт розбив червону армію під Києвом та увійшов до міста, тривав другий рік Другої Світової. Світ вже знав, хто такі нацисти, але не до кінця здогадувався про рашистів…Оскільки те, що далі стається в окупованому німцями Києві – світ ще ніколи не бачив.

24 вересня, коли місто вже п’ять днів живе в окупації, у центрі Києва на розі вулиці Прорізної у приміщенні колись «Дитячого світу» облаштовують пункт прийому. Туди нацисти наказують мешканцям здати зброю, протигази та радіоприймачі. Будівля першою здіймається в повітря. Далі, впродовж п’яти днів, детонує та горить весь Хрещатик, вогонь перекидається на сусідні квартали. Культові споруди та увесь історичний центр Києва похований під купою диму і кіптяви, але здебільшого, житлові будинки. А отже - безліч жертв. Історики не знають, скільки точно загинуло німців, але лише витягнуті з під завалів тіла цивільних киян рахували сотнями. Близько 50 тисяч українців миттєво – стали безхатьками.

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На той момент уже кілька тижнів, як радянської армії під Києвом немає навіть на гарматний постріл. А є понад 600 тисяч червоноармійців полоненими. Німці аж ніяк не мають підстав руйнувати те що стало їхнім. То хто знищив Хрещатик? Подібна диверсія виглядала настільки аморальною, що Кремль придумав винного Степана Бандеру.

«В останні роки з’явились дослідження, які стверджує, що київські вибухи підготували і здійснили українські нацисти, прихильники Степана Бандери», - звучить в одному із документальних фільмів російської пропаганди.

Схоже, ті «іслєдиванія» появилися з того ж кабінету, звідки з’явилось і наступне, що по жодним об’єктам цивільних росіяни не стріляють.

Волноваха і Маріуполь, Буча і Харків - розбомблені дитячі садки і електростанції, дамби і школи, пологові будинки і переповнені мирними мешканцями центральні площі міст все – це головна таємна аксіома російської тактики.

Навіть тепер, коли архіви розсекречені й істина для дослідників очевидна офіційна позиція Москви – змінилась мало - «Київ підірвали нацисти».

Так, гітлерівці теж підривали будівлі української столиці. Наприклад, корпус університету Шевченка, детонували будівлі і на Хрещатику – кажуть не могли розмінувати і впоратися з пожежами. Радянські війська ще до відступу знищили водонапірну станцію.

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Та суть нищівної двотижневої епопеї у вересні 1941 – з кодовою назвою «Вогняний смерч» лиш в одному - фашисти і рашисти найрідніші близнюки. З одною системою координат і ставлення до людини. Вже 29 вересня, коли Хрещатик дотлівав, нацисти влаштували перші розстріли у Бабиному Яру. Зручно звинувативши зокрема євреїв у причетності до вибухів. Замість кремлівського варіанту про Степана Бандеру. До речі, Бандера уже 2 тижні як арештований гестапівцями і направляється в концтабір за оголошення незалежної України.

Тепер відомо, ще влітку сапери-красноармійці нашпигували місто нереальною кількістю вибухівки. А НКВСівці додатково «фарширували» горища будинків коктейлями «Молотова».

«Сірник», що спопелив Хрещатик, активізували за сотні кілометрів від самого Києва - це була радіокерована детонація, логіку якій досі не можуть знайти ні історики, ні військові аналітики. «Вогняний смерч» убив максимум місцевого населення і мінімально зачепив окупаційні війська. Натомість пришвидшив і посилив трагедію Бабиного Яру.

Офіційний Кремль чомусь не визнав своєї причетності до спаленого міста і через 88 років. Утім, продовжуючи тактику «випаленої землі» неприховано мріє знищити Київ ще разочок… просто зараз.

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