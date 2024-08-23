Ратифікація Римського статуту: як це допоможе покарати Росію за війну і чи є загрози для військових

Війна в Україні - найбільш документована.
Після 20 років запеклих обговорень Україна ратифікувала Римський статут. Цей документ регулює роботу Міжнародного кримінального суду, який вже 2,5 роки розслідує російські злочини в Україні.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли.
Ратифікований цього тижня Римський статут – документ на якому ґрунтується робота МКС перетворив Україну на 125-го повноправного учасника всіх процесів.
ПЛЮСИ РИМСЬКОГО СТАТУТУ
Перш за все це - політичний крок. Ратифікація документу є важливою для членства в ЄС, а також - частиною деяких безпекових угод із міжнародними партнерами. Люфт клац клац клац угоди підписуємо.
"Це чіткий сигнал, що Україна розділяє принципи міжнародного порядку, заснованого на законах і правилах, і повною мірою готова діяти згідно з цими принципами", - каже генеральний прокурор Андрій Костін.
Україна повноцінно братиме участь у формуванні бюджету та виборах суддів Міжнародного кримінального суду. Найближчі відбудуться вже 2026 року. Та головне - ми зможемо визначати політику і пріоритети суду, який за останні 2 роки видав вже 6 ордерів на арешт топ-воєнних злочинців Росії. Серед яких - Путін, Шойгу, Герасимов.
"Зараз левова частина ресурсів інтелектуальних і людських Міжнародний кримінальний суд присвячує ситуації в Україні, що логічно. Але з іншого боку можуть постати питання а чому така велика активність щодо держави, яка не ухвалила Римський статут", - каже Антон Кориневич.
Знищені чи поруйновані російськими ракетами громади отримають доступ до Цільового фонду постраждалих.
ЗАГРОЗИ РИМСЬКОГО СТАТУТУ
Українських військовослужбовців - теж судитимуть як воєнних злочинців, - це одна з головних лякачок, яку запускали Росія і її прибічники протягом останніх 10 років. Однак - це не так. Україна ухвалила статут із запобіжником, що передбачає: протягом 7 років воєнні злочини скоєні громадянами України не розглядатимуться.
ПОКАРАННЯ ЗА АГРЕСІЮ
Війна в Україні - найбільш документована. Міжнародний кримінальний суд вже 2,5 роки веде справи щодо катувань, депортацій, вбивств. Але головна мета України - притягнути кремлівську верхівку до відповідальності за злочин агресії - найтяжчий в міжнародному кримінальному праві. Утім, МКС немає таких важелів.
Бо - перше: Росія не ратифікувала Римський статут. Друге: присутність Росії за столом Ради Безпеки ООН блокуватиме рішення передати справу агресії в Україні на розгляд.
"Воєначальники в Росії будуть захищені, доки не буде створено спеціальний трибунал. Існують обмеження на здатність Міжнародного кримінального суду переслідувати цей конкретний злочин проти Росії, тому міжнародне співтовариство має об’єднатися з коаліцією, яка бажає забезпечити створення спеціального трибунал для злочинів агресії. Чи станеться це найближчим часом? - скоріше за все, ні. Але історія показує - все може швидко змінитися", - каже Марк Еліс.
З часів Нюрнберга світ не покарав жодного диктатора за злочин агресії. Трибунали щодо винуватців війни у Руанді та колишній Югославії в 90-х - стосувались лише воєнних злочинів, злочину проти людяності та геноциду. Натомість Україна може стати першою, хто притягне диктатора саме за найтяжчий злочин - злочин агресії. І вже прокладає шлях для кремлівських злочинців до Гааги.
Створений рік тому Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України - вже має чимало доказів. Це такий собі підготовчий етап до створення Трибуналу. Партнери України розуміють: жити далі з "непокараним злом" світ просто не зможе. Бо - воно завжди повертається з іще потворнішим обличчям.
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