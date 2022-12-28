Райлікарню на Житомирщині обладнали сонячними панелями: влітку ще й зароблятимуть

Сонячну електростанцію взялися облаштовувати у райлікарні Звягеля, на Житомирщині. 840 тисяч гривень для цього зібрали на благодійному марафоні в США та передали українській природоохоронній організації, йдеться в ТСН.

Набувши досвіду, організація почала новий збір - потрібно ще 200 тисяч євро, щоби від сонця живилися медзаклади інших областей.

Відсутність світла для реанімаційного відділення і поготів критична, визнають лікарі, адже багатьом пацієнтам ліки вводяться безперервно спеціальним апаратом. “Погодинно, похвилинно, посекундно для підтримання життєдіяльності пацієнта”, - зазначають медики.

Хоч енергетики і намагаються робити все, аби попри обстріли росіян, в лікарнях світло було, та вдається це не завжди. Тут у Звягелі електрика вже зникала, тож врятував генератор потужністю 110 кіловат. Він здатний давати електрику на пів закладу – найкритичнішим відділенням. Ще 5 менших генераторів використовують за потреби.

Вже невдовзі ця районна лікарня матиме живлення ще й від сонця. Просто на даху одного із приміщень лікарні взялися облаштовувати сонячну електростанцію. “Ця станція має працювати синхронно із нашим генератором і при відключенні електроенергії. Практично 100% буде заживлена”, - повідомляє генеральний директор медичного об’єднання Василь Борис.

А після перемоги, коли світло не вимикатимуть, сонячна станція у рік зекономить лікарні зо пів мільйона гривень. Ці гроші можна буде перепрофілювати у ремонти відділень чи купівлю обладнання.

Цей проєкт коштує 850 тисяч гривень. Гроші для закладу зібрали на благодійному марафоні у США та передали українським активістам для розвитку енергобезпеки. “Ми реалісти і ми розуміємо, що генератори потрібні, одночасно генератори – це не рішення надовго, енергія з генераторів коштує дорого. Сонячні станції працюватимуть 20 років”, - каже експерт громадської організації Дмитро Сакалюк.

Українці тепер взагалі більше почали цікавитися енергозбереженням, каже інженер з встановлення таких станцій. “Роботи набагато збільшилося, в основному це приватні домогосподарства, частина бізнесу, волонтерські проєкти”, - зазначає інженер Андрій.

“Ми маємо наміри не лише лікарню перевести на сонячну енергетику, а й водоканал, як стратегічний такий об’єкт, а далі працювати над тим, щоб і місто ставало енергонезалежним”, - розповідає заступниця звягельського міського голови Ірина Гудзь.

Те, що ця лікарня лише початок, кажуть і в громадській організації. Там тепер надумали встановлювати сонячні електростанції і в інших медзакладах України. На черзі - Київщина, Чернігівщина та деокупована частина Херсонщини. Тож для нових сонячних станцій як допомагатимуть лікарям рятувати людей - оголосили новий збір в 200 тисяч євро.

Реквізити для допомоги можна знайти за посиланням тут.

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