Разом варять борщ і обговорюють майбутній трибунал для РФ: нідерландський суддя прихистив пораненого українського бійця

Нідерландський суддя Хан Йонгенель прихистив пораненого українського військового Станіслава Лозицького. У минулому він також - суддя, працював у Ратнівському окружному суді. Та коли Росія напала на Україну, пішов добровольцем і отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію в Амстердамі.

Про історію їхньої дружби - йдеться у сюжеті ТСН.

Станіслав живе у передмісті Амстердаму. Сюди він приїхав у серпні. До того , як отримати поранення, воював на сході – був у Золотому, Попасній та інших гарячих точках. Був поранений біля Попасної.

"Коли ти бачиш мертвих цивільних, мертвих дітей, або коли ти бачиш хлопців, які щойно були з тобою живі і сміялися, і їх вже немає. І ти не можеш забрати тіло, тому що, якщо ти почнеш забирати тіло, тоді і тебе не стане", - пригадає військовий моторошні сцени із фронту.

З лікарні на Луганщині Станіслава доправили в Нідерланди. Тамтешні лікарі зголосилися зробити йому операцію і допомогти у реабілітації. Колега з амстердамського суду викликався надати йому прихисток. Тепер вони разом прикрашають маленьку ялинку, а після готують соус до святкового десерту.

Станіслав розповідає про те, чому навчився в Нідерландців. "Коли сім’я збирається разом на кухні, вони готують вечерю. Починаєш цінувати найпростіші речі. Максимум я міг посмажити картоплю раз на піврок, а тепер я навіть борщ приготував. Сам від себе такого не очікував", - говорить доброволець.

Не натішаться дружбою: нідерландський суддя прихистив пораненого українського добровольця

У Хана є хобі – музика. Вечорами ж вони обговорюють майбутній трибунал для Росії. Станіслав каже, вироку, який би відповідав скоєному росіянами, просто не існує.

"Це максимально несправедлива війна. Росія — агресор. Це знову сталося. Я вважаю, що світ зробив помилку, відпустивши ситуацію 2014 року. Тепер ми всі розплачуємося, а Україна платить найвищу ціну", - зауважує Хан.

Реабілітація Станіслава триватиме ще півроку. Після одужання суддя збирається повернутися на фронт.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські військові намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут, щодня ЗСУ відбивають до 20 атак.

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