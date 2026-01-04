ТСН у соціальних мережах

Як ГУР обдурило росіян з "ліквідацією" лідера РДК: розкрито нові деталі спецоперації (відео)

Українські спецслужби провели спецоперацію, під час якої російські спецслужби повірили в ліквідацію командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. ГУР розкрив замовників і отримав півмільйона доларів за інсценування.

Автори публікації
Фото автора: Оксана Радіонова Оксана Радіонова Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
РДК

РДК

Головне управління розвідки України провело багатоетапну спецоперацію, під час якої російські спецслужби повірили в інсценовану ліквідацію командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна (позивний White Rex) і заплатили за це близько 500 тисяч доларів.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Наприкінці грудня 2025 року в українських та російських медіа з’явилася інформація про нібито загибель Капустіна на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Повідомлення супроводжувалися відео з палаючим мікроавтобусом, у який, за легендою, влучив FPV-дрон. Другий безпілотник нібито фіксував “наслідки удару”.

Інформацію про загибель командира РДК публічно підтвердив і начальник штабу корпусу Олександр “Фортуна”, що остаточно переконало російську сторону в успішності ліквідації.

Втім, уже 1 січня 2026 року ГУР МО України розкрило деталі операції: Денис Капустін живий, а “вбивство” було ретельно зрежисованою дезінформаційною операцією. За даними української розвідки, замовники повірили в легенду та повністю розрахувалися за “виконану роботу”.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що стандартна “такса” російських спецслужб за ліквідацію українських військових або розвідників зазвичай коливається від 7 до 50 тисяч доларів, однак у цьому випадку йшлося про значно більшу суму через статус цілі.

Начальник ГУР Кирило Буданов публічно привітав Дениса Капустіна з “поверненням до життя”, наголосивши, що кошти, призначені на його ліквідацію, зрештою пішли на потреби боротьби проти Росії.

Денису Капустіну 41 рік. Він – громадянин РФ, уродженець Москви, відомий також під прізвищем Нікітін. У минулому – спортивний підприємець та організатор ММА-турнірів. З 2017 року проживає в Україні, а після початку повномасштабної війни створив і очолив Російський добровольчий корпус, який нині діє у складі підрозділів ГУР МО України.

У Росії Капустіна заочно засудили до довічного ув’язнення та визнали терористом. Сам він неодноразово заявляв, що вважає режим Путіна своїм особистим ворогом і воює за знищення сучасної путінської Росії.

У ГУР назвали проведену операцію “потужним ударом по ФСБ” і символічним початком 2026 року на користь української розвідки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ОСТАННІЙ АКОРД БУДАНОВА на посаді ГОЛОВИ ГУР! Нові подробиці СПЕЦОПЕРАЦІЇ З КАПУСТІНИМ

