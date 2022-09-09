Реабілітація на воді: у Києві волонтери організували заплив на каяках для українських воїнів

Реабілітація на воді для воїнів. Столичні волонтери організували заплив на каяках для ветеранів АТО та поранених бійців, які нині лікуються у шпиталях. Кажуть, вода найкращий спосіб позбутись стресових станів і хоч на трохи забути про війну.

Долучились до запливу і сім'ї армійців, як це було, розповіла кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Аби побути із сім'єю, розважитись і хоч на мить забути про війну, малий Захар привів свого батька-десантника покататись на каяках. Олександр 8 років стояв на обороні країни і лиш нещодавно звільнився із війська за станом здоров'я. Але наслідки війни із ним на все життя, каже його дружина.

Що таке сила духу вкотре доводить Сергій. У нього, після боїв у Дебальцевому ще у 2015-му відсутні дві кінцівки. Висока ампутація обох не дозволяє часто носити протези. Але і це не заважає йому займатись спортом. І не лише греблею.

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Вода найкращий лікар під час стресових станів отриманих через війну, кажуть волонтери, які й організували цей благодійний заплив на каяках. А додаткові фізичні навантаження гарний спосіб здолати негативні емоції, доводять не лише психологи, а й самі бійці, які повертаються після двогодинного веслування.

Такі запливи волонтери організовують вже кілька років поспіль. Спочатку для ветерани АТО. А після повномасштабного вторгнення і для військових, які перебувають на реабілітації після поранень. Кількість охочих росте, тож організатори вирішили розширитись, оскільки після повномасштабного вторгнення РФ зрозуміли, реабілітації потребуватимуть більше українських воїнів.

Наразі на проєкт шукають гроші. Та в планах центр звести вже наступного літа. А поки радіють, що хоч декілька бійців, перед тим, як повертатись на фронт, мали змогу відпочити.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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