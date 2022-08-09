Реакція Кремля, тролінг від Міноборони України та паніка росіян на півострові: все, що відомо про "бавовну" в Криму (відео)

Вдень 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

У Міністерстві оборони країни-окупанти РФ заявляють, що внаслідок вибуху немає постраждалих, водночас окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

ТСН.ua зібрав все, що відомо станом на зараз про ситуацію в окупованому Криму.

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Вибухи у Новофедорівці та втеча росіян з півострова

У другій половині дня у російських пабліках почала з'являтися інформація про вибухи у Криму, зокрема у Новофедорівці. За словами очевидців, пролунало щонайменше 15 вибухів. Місцеві паблікі повідомили про влучання по військовій частині та авіабазі біля Новофедорівки.

Через це у Криму розпочалася паніка. Утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагаються залишити півострів. Відповідні відео, на яких видно, як на виїзді з Кримського мосту утворилася величезна черга з авто, публікують місцеві тг-канали. Як йдеться у сюжеті ТСН, затори з машин досі не пропали через велику кількість охочих покинути півострів. Люди масово виїжджають з окупованого українського Криму.

Після прильоту до аеродрому відправили велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть у сторону Новофедорівки з Євпаторії. Також до місця ударів їдуть пожежні автомобілі та спрямовано санавіацію.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що загальної евакуації по району немає, відселені будуть лише жителі будинків, розташованих у безпосередній близькості від військового аеродрому. Пізніше "посадовець" окупаційної влади повідомив, що від 20.00 9 серпня до 20.00 24 серпня 2022 року на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського та Красноперекопського районів діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки в регіоні. Під посиленою охороною будуть об'єкти критичної інфраструктури.

Постраждалі та жертва

У захопленому Росією Криму в результаті потужних вибухів у Новофедорівці на військовому аеродромі загинула одна людина. Про це поінформував ватажок окупантів Сергій Аксьонов. За даними так званого "Міністерства здоров'я Криму", внаслідок вибухів постраждали п’ять осіб.

Що кажуть у Росії

У Міністерстві оборони РФ заявили на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Також у відомстві повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі.

"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху. Жодного вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - цитують кремлівські пропагандисти.

Реакція українських політиків на "бавовну" у Криму

Українські політики та посадовці зауважили, що вибухи у Криму - це є нагадуванням для окупантів, чиїм насправді є захоплений півострів.

Так, віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернула увагу, що 9 серпня саме відзначається Міжнародний день корінних народів.

"Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" – написала міністерка в Мережі.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що "український південь особливо прекрасний у серпні". А заступник очільника ОП Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля "бавовни" врешті-решт їх погубить.

"Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?" – йдеться в заяві Арестовича.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив за те, аби заборонити росіянам курити на військових об'єктах.

"Точно знаю, що вибухи в телевізорі ніколи не передають реальної атмосфери та відчуття. Подвійно неприємно, коли ти з дітьми на морі. Думаю, треба заборонити росіянам курити на військових об'єктах", – написав Кім.

Реакція української сторони

У Міністерстві оборони потроли окупантів, коментуючи вибухи та пожежу на аеродромі "Саки". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала російсько-окупаційній владі у Криму "про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!", - йдеться у дописі посадовиці.

Що було на аеродромі в Криму до вибухів

До вибухів в окупованому Криму на військовому аеродромі в Новофедорівці були розташовані російські винищувачі та бомбардувальники. Саме звідси ворожа авіація здійснювали вильоти на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Про це свідчать супутникові фото.

Журналісти "Схем" опублікували зроблений сервісом Planet Labs супутниковий знімок аеродрому. Так, фото було зроблене 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за чотири години до вибухів. На знімку зафіксовані склади та численна військова авіація.

Варто зазначити, що до окупації Криму, 2014 року, аеродром був базою Військово-морських сил України. На сьогодні на аеродромі "Саки" розміщений 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії. У складі полку –здебільшого винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

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