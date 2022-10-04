"Реакція на ядерну зброю буде гострою": експерт розповів, чи перебуває Україна під парасолькою НАТО

Експерт Олександр Калініченко заявив, що гарантія 5-ї статті про колективну оборону НАТО не може поки бути поширена на території України, однак у разі застосування Росією ядерної зброї Альянс відреагує гостро.

Не варто буквально тлумачити заяву НАТО про те, що застосування Росією ядерної зброї на території України означатиме напад на Альянс.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив незалежний експерт з регіональної безпеки та питань євроатлантичної інтеграції України, юрист Олександр Калініченко.

"Я не став би тлумачити ці слова буквально, що на території України наразі може бути поширена гарантія 5-ї статті про колективну оборону НАТО. Скоріше за все, коли генеральний секретар і голови держав-членів Альянсу кажуть, що будь-який ядерний напад на Україну стане переходом за певні червоні лінії, мається на увазі, що будь-які результати застосування ядерної зброї, тобто радіоактивне забруднення, яке може зачепити держави-члени Альянсу, відповідно до розуміння 5-ї статті також буде нападом. Проте тут є нюанси. Я не хотів би їх тлумачити в такому буквальному порядку, як те, що ми вже перебуваємо під парасолькою НАТО. Ні, цього немає. Проте реакція Альянсу точно буде гострою і міцною у випадку застосування такої зброї, оскільки це в будь-якому разі торкатиметься держав у європейському регіоні", - зазначив він.

Нагадаємо, що через успіхи контрнаступу України, Кремль знову намагається посіяти страх, натякаючи на те, що в подальшій ескалації може бути задіяна ядерна зброя.