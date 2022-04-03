Реакція світу на геноцид у Бучі: санкції та трибунал чи чергове глибоке занепокоєння

Європа нарешті має визнати, що умиротворення Путіна було найбільшою помилкою. Час її виправляти, допомігши Україні вибороти перемогу на полі бою.

Цими днями рівно 14 років тому на Бухарестському саміті НАТО Україні відмовили у Плані дій щодо членства (ПДЧ). Тоді, щоб не дратувати Путіна, Франція та Німеччина заблокували це рішення. А зараз ця помилка обернулася не просто повномасштабною війною Росії проти України, а справжнім геноцидом у самісінькому серці Європи у 21 столітті.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок", - звернувся до колишніх лідерів Німеччини та Франції Володимир Зеленський.

Вулиці Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших маленьких містечок та сіл Київської області перетворилися на ріки крові мирних українців. Коли туди зайшла наша армія, від російських звірств жахнулися навіть ті, хто бачили у своєму житті все. Скрізь на дорогах трупи цивільних, рештки жінок, яких намагалися спалити, та братські могили, де загиблих вже не рахували.

Ці фото та відео вже у всіх світових медіа. Хоч і з запізненням, але світові лідери відреагували, засудили Росію, створивши у Twitter хештег #Бучарізанина. Очільники міжнародних організацій закликають до незалежного розслідування. Євросоюз вже запропонував свою допомогу, щоб зібрати докази. І на цьому поки що все.

ТСН.ua зібрав реакцію світу на страшні звірства російських катів на Київщині, та проаналізував, які наслідки та санкції чекають на Кремль.

Що пишуть ЗМІ

"У місті Буча на околиці Києва братська могила. Мешканці розповіли, що там поховано близько 150 людей. Мер Бучі заявляв, що там можуть бути поховані до 300 жертв". Це фрагмент репортажу американського телеканалу CNN з Бучі.

Кореспондент Reuters також бачив трупи, розкидані по місту, на власні очі: "У одного руки зв’язані білою тканиною, а кулю йому випустили в рот".

Newsweek пише, що американські конгресмени звинуватили Росію у воєнних злочинах. Західні лідери та медіа уникають слова "геноцид", використовуючи термін "різанина". Проте, що це, як не геноцид? Речник Держдепу Нед Прайс обіцяє посилити санкції проти Росії вже дуже скоро. А дуже скоро, це коли?

Коли такі ж фото та відео з’являться зі зруйнованого вщент Маріуполя? Чи коли закатована російськими солдатами дівчина з Харківщини, яку тиждень ґвалтували, а потім на її ж очах вбили її матір, лише за кілька років почне свідчити у Міжнародному суді ООН за позовом України до Росії щодо порушення Конвенції про геноцид 1948 року?

І найбільш цинічною у всьому цьому виглядає інформація, яка міститься у розслідуванні Investigative Europe. Виявляється, що від 2014 року саме Німеччина та Франція були найбільшими продавцями зброї до Росії. Причому, після тимчасової окупації Криму та початку війни на Донбасі, Берлін та Париж ще й збільшили цей експорт. А зараз вони нам розповідають, що не можуть не купувати російські нафту і газ, бо їхні громадяни будуть недоїдати, а економіка стане.

За тиждень до першого туру президентських виборів, Еммануель Макрон написав у Twitter: "Світлини, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Мої співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини".

При цьому західні медіа щедро цитують російське Міноборони (особливо німці та французи), яке просто "неочікувано" звинувачує Україну у постановочних смертях та масштабній дезінформації. Проте, зрештою, при цьому західні медіа дають цитату нашого Міноборони, яке називає звірства росіян "новою Сребреницею".

Чи настане відповідальність

BBC цитує жителя Харкова, який прибув потягом до Львова: "На знімках з Бучі тіла. А у передмістях Харкова – лише частини тіл: руки, ноги, голови".

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликає до незалежного розслідування масових вбивств мирних українців. Проте колишній посол України в Австрії Олександр Щерба слушно зауважує, що "всі ці розслідування зрештою дійдуть до Радбезу ООН, де у Росії є право вето".

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Британський прем’єр Борис Джонсон обіцяє "заморити голодом військову машину Путіна".

Deutsche Welle цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца, який, як і США, обіцяє більше санкцій проти Росії у найближчі дні: "І ми продовжуватимемо надавати Україні зброю, щоб країна могла захиститися від російського вторгнення". Проте, справа в тому, що німецьке видання Welt повідомляє про відмову Міноборони Німеччини надати Україні 100 бронетранспортерів Marder.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах, і також відходячи з них. Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. РФ гірша, ніж ІДІЛ", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна закликала місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших звільнених міст і селищ Київської області, щоб зібрати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняли російські військові проти мирних жителів.

Наш Офіс генпрокурора, військове командування та військова служба правопорядку все фіксують. З Київщини вже вивезено 410 тіл загиблих мирних мешканців для подальших експертиз. Всі ці факти неодмінно доєднають до нашого позову до Міжнародного суду ООН щодо порушення Конвенції про геноцид 1948 року.

Проте, всіх українців цікавить, коли на лаві підсудних опиниться особисто Путін, військове та політичне керівництво Росії? Ще в середині березня в інтерв’ю ТСН.ua постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич сказав про можливе створення міжнародного трибуналу ad hoc. Тому відповідальність російських катів не за горами.

А деяким європейським партнерам, особливо тим, хто готовий гарантувати нам щось в обмін на нейтралітет України, хочеться процитувати американську письменницю та історика Енн Аппелбаум: "Усі, хто зараз закликає Зеленського піти "територіальні поступки" в обмін на припинення вогню, повинні пам’ятати, що це насправді означатиме: загинуть ще десятки чи сотні тисяч українців".