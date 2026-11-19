"Шахед" / © ТСН

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Реактивні «Шахеди», дрони з елементами штучного інтелекту і нова тактика ворога. Росіяни шукають засоби, як обійти українську протиповітряну оборону, а наші військові — як їх зупинити. Нині окупанти, не маючи успіхів на полі бою, зосереджуються на терорі цивільних і прагнуть залишити українців без світла та тепла.

Як підрозділи протиповітряної оборони оперативного командування «Захід» полюють на російські безпілотники і чим захищають небо — бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.

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«Танцювати хотілося від радості»: хто і чим збиває ворожі цілі

Лічені секунди — і ціль знищена! За кожним із таких збиттів — емоції, які тяжко стримати.

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Геннадій, кулеметник: «Танцювати хотілося від радості!»

56-річний Геннадій — із Сумщини. Був піхотинцем, боронив Донеччину, дістав поранення. Тепер захищає небо над заходом України.

Геннадій, кулеметник: «Зараз хлопці із західної України боронять у мене небо».

А це вже Дмитро — показує американський зенітно-ракетний комплекс. Тут виявляють цілі, беруть їх на супровід і відкривають вогонь. У хід можуть піти як ракети, так і кулемет.

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Дмитро, військовослужбовець ППО: «Можемо збивати від будь-якого безпілотника до ракети. Як реактивний дрон або ракета — збиваю ракетою Stinger».

Реактивні «Шахеди» зі штучним інтелектом та нова тактика РФ

Утім, тактика ворога постійно змінюється — він аналізує роботу української ППО і фіксує позиції зенітних комплексів через камери на дронах.

Дмитро, військовослужбовець ППО: «Якщо ти спрацював по якійсь цілі десь — і вони вже знають, що в тому районі є якесь ЗРК, вони його оминають».

Та й самі безпілотники постійно модернізуються. Якщо раніше росіяни запускали переважно звичайні «Шахеди», тепер усе частіше — реактивні.

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Олександр, командир батареї: «По них тяжче працювати — вони швидше летять, вони вшивають штучний інтелект».

Аби встигнути відреагувати на таку загрозу, потрібна злагоджена робота багатьох підрозділів. У цьому розвідувально-інформаційному центрі оперативного командування «Захід» стежать за повітряною обстановкою, виявляють ворожі цілі та передають інформацію далі.

Військовослужбовець розвідувально-інформаційного центру: «Якраз підлітають ударні реактивні "Шахеди", і по них відпрацьовують наші Збройні сили».

Під прицілом, прогнозують військові, і надалі буде енергетика. Росіяни розраховують, що холодом і темрявою зможуть тиснути на українців.

Віталій, заступник керівника розвідувально-інформаційного центру ОК «Захід»: «Від початку холодів ворог посилив атаку на цивільну інфраструктуру, щоб завдати максимального нищівного удару саме для цивільного населення — це дуже низько».

Три доби безперервного бою, ЗРК «Оса» та дрони-перехоплювачі

Відстежити загрозу ще на підльоті до українського кордону, визначити координати й швидко передати дані тим, хто має уразити дрон чи ракету — завдання системи протиповітряної оборони. У 39-му зенітно-ракетному полку ОК «Захід» пригадують одну з наймасштабніших атак на заході країни — тоді відбивалися три доби безперервно.

Дмитро, командир дивізіону 39-го зенітно-ракетного полку ОК «Захід»: «Противник запустив "Гераней" третіх у районі 750–800 штук. Ми взагалі підрозділ такої ланки, який може збивати від вертольотів, літаків до "Шахедів"».

Команда від розвідувального центру до дивізіону, а звідти до бойового екіпажу доходить секунд за п’ять. Далі кожен працює на своєму місці.

Олег, стрілець-зенітник: «Усім, чим можна збити — ми все застосовуємо. Ця зброя більш ефективна проти реактивних "Шахедів" і крилатих ракет. Якщо летить "мопед" звичайний — то ми стріляємо з автомата».

А зенітно-ракетний комплекс «Оса» працює за будь-яких умов.

Сергій, начальник обслуги зенітно-ракетного комплексу «Оса»: «Комплекс є всепогодним. Немає значення день чи ніч — він свою роботу зробить вчасно».

Ще один спосіб перехоплення — безпілотники-винищувачі. Вони самі вирушають на пошуки російських дронів.

Володимир, оператор БпЛА-перехоплювача: «Ми переводимо його в режим літачка, кладемо на пузо, включаємо камеру і вже йдемо шукати ціль і її зупиняти».

Володимир зі школи мріяв стати на захист України. У свої 19 уже з рахунку збився, скільки знищив російських безпілотників: «Я прийшов добровольцем у 18 років».

«Викладаємося на всі 200 відсотків»: прохання бійців ППО до цивільних

Та незалежно від того, скільки їм років або якою зброєю вони боронять небо, бійці кажуть: роблять усе можливе, щоб збивати ворожі цілі з найменшими наслідками для цивільних.

Сергій, начальник обслуги ЗРК «Оса»: «Мені його краще пропустити на пару кілометрів далі і зробити ураження, ніж збити, наприклад, над населеним пунктом — це людям можуть прилетіти якісь уламки».

Олександр, командир батареї: «Просто хай люди знають, що ми робимо усе можливе, все, що від нас залежить. Навіть і більше, ніж можемо — викладаємося на всі 200 відсотків».

Єдине, про що просять цивільних — під час повітряних тривог іти до укриттів, а не спостерігати за роботою ППО, а тим більше не фільмувати це з прив’язками до місцевості.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Перші заяви з Китаю! КАБи на Затоку і Чорноморськ! Удар по НПЗ РФ! | ТСН 9:00 19 листопада

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