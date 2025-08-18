ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
846
Час на прочитання
3 хв

Реальна паніка та блискавична реакція: чому лідери Європи поїхали до Трампа разом із Зеленським

Європейські лідери разом із Зеленським зустрінуться із Трампом.

Автор публікації
Наталія Фібріг
Реальна паніка та блискавична реакція: чому лідери Європи поїхали до Трампа разом із Зеленським

Європейській лідери вирушили до Вашингтона / © Getty Images

До Вашингтона разом із президентом Зеленським вирушають європейські лідери.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у Берліні Наталії Фібріг.

Канцлер Мерц літаком вирушив до США. Разом із ним до Вашингтона поїхали й інші європейські лідери. До зустрічі у Білому домі приєднаються прем’єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб. ЗМІ пишуть — європейці полетіли у Вашингтон як охоронці України.

Але за інформацією Bild, Дональд Трамп планує спершу зустрітися із Зеленським тет-а-тет. Лише потім, після робочого обіду, до розмови приєднаються європейці й генсек НАТО. І саме це викликає занепокоєння у Брюсселі та Берліні.

Німецькі експерти кажуть: реакція Європи на саміт Трампа і Путіна була блискавичною, і це свідчить про реальну паніку. Менше чотирьох годин минуло з моменту саміту до того, щоби Європа виступила спільно. Востаннє таке траплялося перед війною в Іраку, коли треба було негайно узгоджувати позиції.

Після саміту на Алясці Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. І потім за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца відбувся телефонний саміт із вісьмома європейськими лідерами. У розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, британський прем’єр Кір Стармер, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також генсек НАТО Марк Рютте. Разом із ними — президент України.

Також канцлер Мерц збирав свій кабінет міністрів і інформував його про результати європейських перемовин. Дуже швидко у всій Європі синхронно з’явилася заява: лідери «вітають саміт у США, але нагадують — жодних угод не можна укладати без України». Там цитували самого Трампа — що «жодних домовленостей не існує, доки угоди не досягнуто».

Фрідріх Мерц намагається продати цей саміт і ситуацію після нього не як поразку. Для Європи головне — залишити США в грі. Тому в оцінках вони не сварять Трампа, а відчайдушно намагатися втримати його на своєму боці.

Соломинка, за яку чіпляються європейці, це що Америка готова брати участь у наданні гарантій безпеки Україні і про це сьогодні буде мова у Білому домі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Брюсселі, зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив: «Ми не поступимося територіями. Єдина база для переговорів — нинішня лінія фронту».

У неділю також відбулася віртуальна зустріч «коаліції охочих». До неї увійшли близько тридцяти держав, включно з Канадою й Австралією. Вони заявили: готові після завершення бойових дій розгорнути багатонаціональні сили для стримування Росії, допомогти у захисті неба й морів України та відновленні армії. Але конкретних деталей ще немає. Наприклад, Німеччина заявила, що не зможе розмістити свій контингент в Україні, бо Бундесвер уже розгорнутий у Литві, і відправка військових в Україну — надмірний тягар. Німеччина робитиме ставку на фінансову допомогу, дипломатію і гарантії безпеки.

Після віртуального засідання «коаліції охочих» президент Франції Емануель Макрон Макрон наголосив, що метою на переговорах у США є демонстрація єдності України та її європейських союзників і застеріг від демонстрації слабкості перед РФ.

«Якщо ми сьогодні продемонструємо слабкість перед Росією, ми закладемо основу для майбутніх конфліктів», — заявив французький президент.

Тож ми спостерігаємо, як Європа після саміту Путіна і Трампа на Алясці надзвичайно швидко мобілізувалася і виступає єдиним фронтом з Україною, пишуть навіть, що європейці полетіли в Вашингтон у ролі охоронців України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 18 серпня. СТРАШНИЙ УДАР по ХАРКОВУ! Перемовини ТРАМПА та ЗЕЛЕНСЬКОГО!

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie