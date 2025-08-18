Реальна паніка та блискавична реакція: чому лідери Європи поїхали до Трампа разом із Зеленським

Європейській лідери вирушили до Вашингтона / © Getty Images

До Вашингтона разом із президентом Зеленським вирушають європейські лідери.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у Берліні Наталії Фібріг.

Канцлер Мерц літаком вирушив до США. Разом із ним до Вашингтона поїхали й інші європейські лідери. До зустрічі у Білому домі приєднаються прем’єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб. ЗМІ пишуть — європейці полетіли у Вашингтон як охоронці України.

Але за інформацією Bild, Дональд Трамп планує спершу зустрітися із Зеленським тет-а-тет. Лише потім, після робочого обіду, до розмови приєднаються європейці й генсек НАТО. І саме це викликає занепокоєння у Брюсселі та Берліні.



Німецькі експерти кажуть: реакція Європи на саміт Трампа і Путіна була блискавичною, і це свідчить про реальну паніку. Менше чотирьох годин минуло з моменту саміту до того, щоби Європа виступила спільно. Востаннє таке траплялося перед війною в Іраку, коли треба було негайно узгоджувати позиції.

Після саміту на Алясці Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. І потім за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца відбувся телефонний саміт із вісьмома європейськими лідерами. У розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, британський прем’єр Кір Стармер, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також генсек НАТО Марк Рютте. Разом із ними — президент України.

Також канцлер Мерц збирав свій кабінет міністрів і інформував його про результати європейських перемовин. Дуже швидко у всій Європі синхронно з’явилася заява: лідери «вітають саміт у США, але нагадують — жодних угод не можна укладати без України». Там цитували самого Трампа — що «жодних домовленостей не існує, доки угоди не досягнуто».

Фрідріх Мерц намагається продати цей саміт і ситуацію після нього не як поразку. Для Європи головне — залишити США в грі. Тому в оцінках вони не сварять Трампа, а відчайдушно намагатися втримати його на своєму боці.

Соломинка, за яку чіпляються європейці, це що Америка готова брати участь у наданні гарантій безпеки Україні і про це сьогодні буде мова у Білому домі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Брюсселі, зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив: «Ми не поступимося територіями. Єдина база для переговорів — нинішня лінія фронту».

У неділю також відбулася віртуальна зустріч «коаліції охочих». До неї увійшли близько тридцяти держав, включно з Канадою й Австралією. Вони заявили: готові після завершення бойових дій розгорнути багатонаціональні сили для стримування Росії, допомогти у захисті неба й морів України та відновленні армії. Але конкретних деталей ще немає. Наприклад, Німеччина заявила, що не зможе розмістити свій контингент в Україні, бо Бундесвер уже розгорнутий у Литві, і відправка військових в Україну — надмірний тягар. Німеччина робитиме ставку на фінансову допомогу, дипломатію і гарантії безпеки.

Після віртуального засідання «коаліції охочих» президент Франції Емануель Макрон Макрон наголосив, що метою на переговорах у США є демонстрація єдності України та її європейських союзників і застеріг від демонстрації слабкості перед РФ.

«Якщо ми сьогодні продемонструємо слабкість перед Росією, ми закладемо основу для майбутніх конфліктів», — заявив французький президент.

Тож ми спостерігаємо, як Європа після саміту Путіна і Трампа на Алясці надзвичайно швидко мобілізувалася і виступає єдиним фронтом з Україною, пишуть навіть, що європейці полетіли в Вашингтон у ролі охоронців України.

