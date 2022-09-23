Реальні втрати армії РФ становлять понад 100 тисяч убитими й пораненими – експерт

За його словами, втрати армії РФ в Україні – досить значні.

Такі цифри наводить політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю ТСН.ua.

"Реальні втрати насправді досить значні, вони фактично нищівні. Потрібно розуміти ситуацію у проміжку часу, як це відбувалося. На момент 24 лютого, під час агресивного повномасштабного вторгнення російських військ до України з кількох напрямків, їхній контингент налічував, за різними оцінками, від 160 до 175 тисяч військовослужбовців. Ці залишки з них ще досі воюють в Україні. Там у них вже недоукомплектовані підрозділи, виснажені, але вони все ще перебувають тут", – каже він.

За словами експерта, цих 175 тисяч військових було найдієздатнішим крилом російської армії на той період.

"Тобто це були найбільш підготовлені підрозділи, які складалися з контрактників, призначенців, найманців приватної військової компанії "Вагнера", тих найманців, які, дійсно, були підготовлені і мали досвід участі в бойових діях. Це набагато серйозніша бойова одиниця", – каже Мусієнко.

Але, як додає експерт, це угруповання продовжує зазнавати в Україні поразки.

"Сумарно ми можемо сказати, що втрати російських військ убитими й пораненими і вибувшими, або зниклими безвісти, можуть становити понад 100 тисяч особового складу. Наступне, що ми бачили, це те, що на стадії ведення бойових дій російським військам не вистачало того складу, яким вони починали від 24 лютого, і він постійно підживлювався. Таке підживлення було у травні-червні, коли росіяни відступили з-під Києва, Чернігова, таке підживлення було буквально нещодавно – 3-й армійський корпус, який перекидався. Також такі підживлення іноді були через найманців ПВК "Ліга" чи "Вагнера". І такі підживлення були через приховану мобілізацію в Росії, яка все ж відбувалася. Ось така кількість військ, боєздатного угруповання, і їхня доля", – каже Мусієнко.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 56 060 осіб . Дані уточнюються.

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