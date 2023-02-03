Реальність, а не мова ворожнечі: українців перестануть блокувати за пости про війну у "Фейсбуці" і "Інстаграмі"

Зараз змінюються внутрішні політики, які адаптуються саме під Україну під час війни.

В соцмережах обмежують українські акаунти через так звану "мову ворожнечі". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що є перші домовленості з корпорацію "Мета", яка володіє “Фейсбуком” та “Інстаграмом”, про перегляд своєї політики стосовно українців. Результатом оновлення алгоритмів має стати дозвіл блогерам та медійникам вільно висвітлювати події пов'язані з війною в Україні. Із позитивних сигналів, наприклад, розблокування сторінки полку "Азов", йдеться в ТСН.

Соціальні мережі слова-синоніми до росіян, якими їх нарікають українці, прирівнюють до "хейтспічу" або мови ворожнечі, за що українці одразу отримують тимчасове або вічне блокування.

Публікація світлин і відео вибухів, поранених, загиблих - те на що Росія перетворила буденне життя в Україні у “Фейсбуці” та “Інстаграмі” називається неприйнятним контентом. Десятки тисяч сторінок українських користувачів від початку війни були обмежені, або видалені.

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Дійшло до абсурду, можуть бути блокування і за слово “війна”, а поета Максима Коровниченко “Фейсбук” блокує за вірші .

“А хто вже завтра не прокинеться?

Тримайся Вінниця

Боже скажи, будь ласка, навіщо тобі коляска?

їдуть в посилках “Айфони” і “Гучі”

Із вбитої Бучі”, - читає свій твір Максим.

Його 4 рази попередили, що він порушує правила поведінки спільноти. Тепер аккаунт відключений.

“За сльози жінки,

За плач малечі

ми будемо бити цю кляту нечисть!”

Мабуть, за слова “клята нечисть” прилетів фінальний бан вже назавжди”, - каже чоловік.

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Соціальні мережі нині перешкоджають українцям розказувати світу про злочини Росії. Блогери, журналісти, волонтери, медіа - усі потерпають від правил корпорації “Мета”. Платформа не має прозорої політики. За що прилетить бан вже завтра достеменнно не відомо. Так виник ціли рух під хештегом STOP BLOCKING UKRAINE. Активісти допомагають українцям відвойовувати свої сторінки.

Ще влітку міністр цифрової трансформації звернувся до корпорації “Мета”, аби та переглянула правила користування “Фейсбуком” та “Інстаграмом”. “Для них це не очікувана ситуація, що з'являється стільки контексту з жорстокістю зі смертю, це для нас ситуація, ми живемо з вами під час війни, для нас це реальність, але алгоритми, штучний інтелект, редакторські групи, вони не були до цього готові”, - каже міністр.

Бюрократичні роботи тривали пів року, каже Феродов, але він бачить перші поступки з боку корпорації Марка Цурерберга. Перший позитивний дзвіночок - це те , що розблокували сторінку полку "Азов". Не один рік корпорація “МЕТ”А вважала “Азов” небажаною організацією. Сторінку могли обмежити тільки за фото з прапором “Азову”, або за хештег.

Зараз змінюються внутрішні політики, які адаптуються саме під Україну під час війни. Для України вже зробили фаст-трек для швидкого розблокування, розблокували “Азов”, але найближчим часом, ближчі пів року, ситуація має змінитися, це не буде завтра, але будуть поступові зміни.

Платформи соцмереж - це потужний інструмент для інформаційної війни і на цьому полі бою Україна не збирається здаватися.

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