Реанімація, кома, зламана нога: що відомо про стан дівчинки, яку збив мопедист в Одеській області

Реанімація, кома, зламана нога: що відомо про стан дівчинки, яку збив мопедист в Одеській області

Медики рятують дитину.

Одеські лікарі рятують семирічну школярку, яку в місті Кілія на мопеді збив 15-річний підліток. В момент наїзду дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 вересня.

Також читайте Котив велосипед: у Миколаївській області мопедист збив дитину

Ударом дитину відкинуло. З місця аварії її забрала "швидка" із серйозною травмою голови. Наразі потерпіла перебуває в реанімації обласної лікарні.

Її стан лікарі оцінюють як критичний: дівчинка в комі, в неї - ушкодження мозку. Крім того, у дитини зламана нога, є й інші травми.

На проспекті, де сталася аварія, встановлені знаки дорожнього руху, що забороняють рух двоколісних транспортних засобів. Також хлопець через свій вік не мав права керувати мопедом.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала кримінальне провадження.

Новини України: медики рятують 7-річну дівчинку, яку збив 15-річний скутерист

Нагадаємо, трагедія сталася вчорав Одеськійобласті. 15-річний хлопець на мопеді на великій швидкості збив школярку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.



Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання