РЕБи в бусиках ТЦК, щоб глушити сигнал телефона: коли і навіщо можуть бути встановлені

У деяких машинах Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) нібито встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які блокують мобільний сигнал. Таким чином військовозобов'язані, яких затримують, не можуть нікому подзвонити.

Про це заявив нардеп Сергій Євтушок в ефірі “НовиниLIVE”. Він стверджує, що з приводу таких інцидентів є “багато звернень”.

“Десь зупиняють, вмикають засоби РЕБ, щоб людина не могла нікуди подзвонити. Силоміць затягують в “бусік” і везуть до ТЦК. Через дві-три години людина проходить військово-лікарську комісію і вранці вже перебуває на полігоні”, — розповів нардеп.

Таким чином, за словами Євтушка, людина не може повідомити ані родичам, ані адвокату, що з нею відбулося і де вона перебуває.

Що кажуть в ТЦК СП

Сайт ТСН.ua звернувся до Київського міського ТЦК СП з питанням, чи дійсно на службових автівках встановлені засоби РЕБ. Нам відповіли, що Києві під час заходів оповіщення представники ТЦК працюють спільно зі співробітниками поліції.

“При виявленні осіб, які перебувають у розшуку або не стоять на військовому обліку чи порушують його правила, відповідно до повноважень поліцейські пропонують проїхати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у службовому транспорті”, — кажуть у ТЦК.

У разі опору або спроби втечі співробітники поліції мають право затримати таку особу та на транспортному засобі поліції доставити до ТЦК та СП.

“Відтак інформацією про випадки встановлення засобів РЕБ на автомобілях поліції не володіємо. Утім засоби РЕБ можуть бути встановлені на деякі автомобілі, які перевозять особовий склад до інших місць дислокації або навчальних центрів з метою збереження життя та здоров’я людей. Оскільки під час таких перевезень є ризик ураження транспортних засобів ворожими безпілотними літальними апаратами (FPV-дронами)”, — відповіли ТСН.ua у Київському ТЦК.

До слова, у заяві народного депутата не має інформації, щодо яких конкретно ТЦК та СП він говорив та про які типи РЕБ йдеться, зокрема і щодо міста Київ.

Чи законно це — пояснення адвокатки

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua нагадала, що чинним законодавством на посадових осіб ТЦК та СП не покладаються повноваження здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні ТЦК та СП, відбирати власні речі, документи, позбавляти зв'язку та застосовувати спеціальні засоби впливу.

Повноваження на застосування фізичного впливу або спеціальних засобів мають лише поліцейські в трьох випадках:

у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує життю чи здоров’ю поліцейського або іншої особи;

усунення небезпеки у стані крайньої необхідності;

при затриманні особи, яка вчинила правопорушення та/або чинить опір поліцейському.

“Отже, будь-які насильницькі з боку ТЦК та СП, обмеження громадян у праві на зв'язок, примусове затримання, застосування спеціальних засобів виходять за межі їхніх повноважень та можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП”, — пояснила Марина Бекало.

За чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена.

Що має містити повістка та як вона має бути вручена — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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