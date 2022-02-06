Рецепт на порятунок: що робити, коли "швидка" не встигає на виклики, а сімейний лікар звільнився

Рецепт на порятунок: що робити, коли "швидка" не встигає на виклики, а сімейний лікар звільнився

Потреба в сімейних лікарях не зникне після "ковіду".

На тлі зростання випадків захворюванності на коронавірус екстрена допомога вже не встигає виїжджати на виклики. Тим часом черги до сімейних лікарів такі, що найближчого вікна треба чекати тиждень, а то й два. А ще гірше - коли раптом виявляється, що ваш сімейний лікар - уже звільнився, а вас - не попередили.

Про те, куди кидатися і чому така, ніби успішна, ланка медреформи дала збій - 6 лютого йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

КУДИ ЗНИКЛИ СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

Якщо “Дельта” переповнювала важкими пацієнтами стаціонари та реанімації і забирала найбльшу кількість життів, то штам "Омікрон" став складним іспитом для сімейних лікарів і пацієнтів. Він більш заразний, але проходить легше.

До того ж, наклались ще й сезонні хвороби. Тож, українці масово ринули у кабінети терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів. І раптом з`ясовують: їхня декларація анульована і прийняти їх нікому.

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"Звільняються молоді спеціалісти. За останній місяць звільнилось 3 лікаря. Дуже фахових. Молодих. Вони поїхали за кордон в Естонію. В них було багато підписано пацієнтів і вони всі звертаються, ми їх не можемо підписати...", - пояснює директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва Ольга Остапенко.

Медичний Центр, яким керує Ольга Іванівна – це 11 амбулаторій. 70 сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. І – жодного вільного місця для підписання декларацій. За перебір їх уже штрафують.

ЧОМУ ЛІКАРІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ

Ще 3 роки тому сімейна лікарка Наталія Шевчук, що завідує амбулаторією, ходила по довколишніх школах, ОСББ і ЖЕКах, розклеюючи листівки з запрошенням підписати декларацію.

Нині - на підйомі "ковідної" хвилі - наплив шалений, лікарі частіше хворіють. І пацієнти колег Наталі стають у чергу до неї. За 5 годин, що виділяються на прийоми, встигає оглянути 35-40 людей, удвічі більше, ніж до пандемії.

А це - тільки частина обов’язків. Ще потрібен час на виклики до пацієнтів додому і паперову рутину.

Та найдошкульніше – каже Наталія Шевчук – цілодобові дзвінки лікарям.

З таким шаленим навантаженням навіть мінімальна зарплата - 20 тисяч гривень - яку пообіцяли виплачувати цього року - лікарів не втримує.

БЕЗ ДЕКЛАРАЦІЇ ДО ЛІКАРЯ НЕ ПОТРАПИТИ

Насправді навіть з декларацією потрапити до лікаря зараз нереально.

Вам не мають права відмовити в закладі, до якого ви звернулися за наданням допомоги, якщо Ви не маєте декларації", - наголошує заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"У нас є окремий кабінет. До нього приходить лікар, який є на прийомІ, оглядає ….Звісно, треба зачекати, якщо на прийомі є інші пацієнти, то між прийомами ми вже просимо, дивимось ситуацію", - пояснбє сімейна лікарка Наталія Шевчук.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ЗВІЛЬНИВСЯ

У такій ситуації нині може опинитись кожен. І про це Вас забов'язаний попередити медзаклад. Яким чином - обмежень немає. Телефонні дзвінки, емейли, смс-ки, оголошення на сайті. Є сервіси, що готові ці послуги надавати за гроші. Один клік - і про втрату лікаря одномоментно знають всі 2000 пацієнтів.

"У нас періодично лікарні замовляють такі послуги. Є такі можливості - смс-розсилки і інформувати пацієнтів про ті чи інші події. Собівартість однії смс-ки зараз близько 40 копійок", - зазначає директор НЕLSI.ME Євген Донець.

Але на практиці так роблять вкрай рідко. Економлять гроші.

ДЕ ШУКАТИ ЛІКАРЯ

Зазвичай продзвони поліклінік не дають жодного результату. Тому краще шукати свого лікаря через додаток НЕLSI.ME.

"Заходите в систему, натискаєте - обрати лікаря з декларацією і знаходите по своєму району. Одразу фільтруються всі лікарі, у яких можна підписати декларацію. Обираєте і записуєтесь на прийом. Можна обрати державну клініку можна приватну", - пояснює директор НЕLSI.ME Євген Донець.

Ще один спосіб знайти на сайті Національної служби здоров'я розділ відкриті дані. Там є інтерактивна карта всіх закладів - і державна амбулаторії, і приватні, і ФОПи - по всій Україні. Натискаємо на будь-який і бачимо список лікарів і вільних місць.

ЩО ПОЛЕГШИТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТАМ ТА ЛІКАРЯМ

Електронні лікарняні, які запровадили кілька місяців тому, вже суттєво розвантажили черги до лікарських кабінетів. Тобто з живих черг зникли люди, яким потрібно просто забрати папірець.

А ще у Міністерстві охорони здоров'я збираються збільшити кількість бюджетних місць для сімейних лікарів в інтенатурі. Випускників вже дуже чекають всюди.

Потреба в сімейних лікарях не зникне після "ковіду". Щобільше їх буде, то краще. Зараз через їх нестачу українці записуються до першого зустрічного - про якість вибір вже не йдеться зовсім. А це якраз те, за чим так вболівали всі на початку реформи - змусити медиків сприймати пацієнта як клієнта, що розірве контракт за неякісні послуги.

Що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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