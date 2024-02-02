“Рецепт” перемоги над Росією: нова стаття Залужного розірвала Мережу

“Рецепт” перемоги над Росією — саме так у ЗМІ називають нову статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для американської телекомпанії CNN. Головком переконаний, що задля перемоги Україні треба докорінно змінити підходи до війни.

Яку зброю має розвивати Україна, чому західна допомога — більше не панацея та хто і що грають на руку Путіну, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Пророча стаття Залужного

Змінити підхід до війни, щоб перемогти. І це не просто полеміка, а заклик головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На думку воєначальника, хоч завдання будь-якої війни одні — знищити більше сил ворога і зайняти територію, — кожна війна унікальна.

І війна в Україні найбільша в сучасній європейській історії — вимагає переходу на новий технологічний рівень. На 2024 рік Залужний поставив три завдання ЗСУ, успішність виконання яких і визначить переможця у війні.

“Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:

- Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.

- Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.

- І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості”.

Як змінилась війна?

Завдання ті самі, а от засоби змінились. Хоч українсько-російська війна й унікальна, утім основоположні правила війни працюють і тут. Залужний справедливо зазначає, як і будь-якій армії світу, ЗСУ все ще потрібна перевага у повітрі, ефективна розвідка, зокрема на полі бою, та перевага у засобах ураження. Але досягти переваги звичайними засобами, як то авіація, танки та люди, над Росією навряд чи вийде — їх банально більше. Генерал назвав головні загрози, які і спонукали його написати цю статтю.

Читайте провідні новини дня:

Україна потрапила в скрутне становище?

Путін втягує Україну у позиційну війну, де все вирішують ресурси, що ставить Україну у скрутне становище. Нестабільна політична ситуація на Заході хитає міжнародну допомогу Україні, що грає на руку Москві. За словами Залужного, Збройні сили уже відчули на собі глобальні проблеми: цивілізований світ не має аж стільки боєприпасів та ракет ППО, щоб забезпечити ЗСУ.

Не спить і Кремль! У 2023 році Росія разом зі своїми союзниками розпалили принаймні ще 2 війни: в Ізраїлі та Ємені. Так Путін спробував відвернути увагу від України і у нього це майже вийшло. Не допомогли і антиросійські санкції, які б’ють недостатньо ефективно. За два роки війни не вдалось подолати Україні й внутрішні проблеми: “неспроможність державних інституцій”, “недосконалість законів” та часткова монополізація ОПК.



“Суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі у противника та НЕСПРОМОЖНІСТЬ державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;

Недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзниками;

Невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу та, як наслідок, складності для наших союзників у визначенні пріоритетів підтримки”.

У Залужного є рішення! ЗСУ не варто чекати, поки Захід передасть Україні якусь дивозброю. Допоможе лише розвиток власних технологій, зокрема сучасних і дешевих безпілотників. Вони зекономлять техніку та вбережуть найважливіше — життя людей, переконаний головком.



“Відповідно до умов війни сьогодення, чи не основним варіантом здобуття переваги є опанування всім арсеналом порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються. Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної Перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами”.

А на війні, де вирішальними стають сучасні та технологічні, але дешеві й прості засоби, ситуація на полі бою стає вкрай мінливою і виграє той, хто швидше пристосується, підсумовує генерал.

“Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони Держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому”.

Відлік пішов?

Наразі визначальним є час! Залужний переконаний, що досвід ЗСУ, а також наявна допомога партнерів, дозволить реформувати необхідне військовим в доволі короткі терміни. Каже, на все знадобиться близько 5 місяців.

“З урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішеннях та вже створеної системи управління і набутого досвіду, а також за поглядами партнерів у сучасних умовах, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази”.

Реакція аналітиків

Про нову статтю в CNN Залужний повідомив українцям особисто ввечері 1 лютого у своєму Телеграм-каналі. А вже зранку 2 лютого ця тема стала топовою: заяви Залужного обговорюють усі — як експерти, так і звичайні українці в мережі.

Стратегія Залужного дасть ЗСУ ініціативу на фронті і створить умови для наступу. Таку високу оцінку задуму командира дали американські аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, 29 січня під час зустрічі на Банковій головком ЗСУ доповів президенту, що чекати швидких успіхів на фронті не варто. Нові приголомшливі деталі розмови Зеленського та Залужного наводить видання The Washington Post. Анонімні джерела журналістів вкотре підтвердили, що президент нібито звільнить головкома. Той у свою чергу сприйняв “майбутню відставку спокійно”.

Все через мобілізацію?

Як стверджують журналісти, непорозуміння між головкомом і президентом виникло давно, але вкрай загострилось на фоні нестачі людей на фронті. Військові вимагають додаткову мобілізацію, а політики — не знають, як це організувати і де знайти на це гроші.



“Однією з найсерйозніших розбіжностей між Зеленським і Залужним стала вимога генерала мобілізувати більше солдатів.

Росія має більше сил і зброї, ніж Україна, і щоб Київ виграв на полі бою, сказав Залужний президенту, він повинен мобілізувати принаймні стільки людей, скільки планує Росія — близько 400 000, переказує розмову президента і головкома джерело. Україна також має готуватися до втрат, які, як очікується, будуть порівнянними з минулорічними.

Кінцева цифра Залужного була близькою до 500 тисяч, заявив чиновник. Але Зеленський відмовився від такої кількості, зокрема, за його словами, через те, що в Україні не вистачає грошей, щоб оплатити це без значного підвищення податків для звичайних громадян. Такий агресивний призов також був би політично непопулярним для президента, хоча військові командири кажуть, що потреба в ньому елементарна”, — пише The Washington Post.

Головними претендентами на місце Залужного називають командувача Східним угрупування сил ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського та очільника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Хто замінить Залужного?

Водночас ЗМІ стверджують, що обидва кандидати відмовилися від посади, як і Залужний від нового місця, яке йому нібито пропонував Зеленський. Офіційно цю інформацію не коментували ні Залужний, ні Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “РЕЦЕПТ” ПЕРЕМОГИ НАД РОСІЄЮ. Нова стаття Залужного розірвала мережу!



Читайте також: