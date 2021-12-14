Речі людей, які постраждали від руйнівного торнадо в США, знаходять за 200 кілометрів від їхнього дому

Речі людей, які постраждали від руйнівного торнадо в США, знаходять за 200 кілометрів від їхнього дому

Понад 2 мільйонів американці вже пожертвували на допомогу постраждалим від стихії.

Кількість загиблих і зниклих безвісти в торнадо, що майже вщент знищили кілька містечок штату Кентуккі, зростає. Вже точно підтверджено принаймні 90 смертей, а зниклих безвісти більше ста. Найпотужніші в історії спостережень торнадо пронеслися шістьма штатами. Речі з осель людей шалений вітер розкидав на кілометри. Соцмережі тепер працюють справжнім соціальним бюро знахідок.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Один із записі стрімко шириться соцмережами - Кеті Постен зі штату Індіана знаходить родинну реліквію, фотографію жінки з дитиною, зроблену в часи Другої світової війни. Їй одразу зрозуміло, звідки це фото могло до неї потрапити, адже в сусідньому штаті Кентуккі надзвичайна ситуація через небачені торнадо. Але і Кеті, і дописувачі соцмереж ледве можуть повірити, що вітер здатен занести фото за двісті кілометрів від дому і лишити неушкодженим. Хазяйка фото за кілька годин знаходиться. Як і власники інших світлин, чека на 16 доларів, ветеранського квитка, і навіть пошарпаної Біблії. Це дозволяє краще уявити шалену силу стихії, що перетворила кілька міст на суцільну руїну.

«Сто дев’ять мешканців штату досі не знайшли. Але насправді зниклих безвісти більше, бо одразу кілька містечок поруйновані вщент, ми досі не можемо зібрати всю інформацію», - кажуть місцеві чиновники.

На останньому фото в житті дев’ятирічна Евелін посміхається і притискає улюблену ляльку, вона у ванній разом з сестричками. Це найбезпечніше місце в новому будинку, вважають її батьки. Але вітер налітає такої сили, що родину вириває з ванної кімнати, де немає вікон. Із трьох сестричок одна - не виживає. «Вони знайшли дітей в кількох десятках метрів від будинку. Вони ще встигли довезти Евелін до лікарні», - розповідає бабуся загиблої дівчинки.

У США підтвердили щонайменше 90 смертей від торнадо в Кентуккі

Понад 2 мільйонів американці вже пожертвували на допомогу постраждалим від стихії. Ті, кому пощастило вціліти - несуть їжу для нужденних, їдуть допомагати розбирати спустошені, пошматовані оселі.

«Цілий район понищений, тут стояли будинки. Але я нікого сюди не кликала допомагати. Прокидаюся, а вони вже тут», - каже мешканка зруйнованого району.

Понад 30 тисяч людей досі сидять без струму. Хоча у грудні такі потужні торнадо - рідкість, останні роки вони починають траплятися все частіше. Кліматологи винуватять в цьому зміни погоди через глобальне потепління.