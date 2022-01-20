Рецидивісти, які закатували сироту на Запоріжжі та забили на смерть жінку, можуть бути причетними до ще кількох злочинів

Душогубів перевіряють на причетність до кількох нерозкритих епізодів.
Чоловіки, яких обвинувачують у викраденні та вбивстві малолітньої дитини в Якимівці на Запоріжжі, могли скоїти принаймні ще одне вбивство. Це стверджують у поліції. Начебто, торік затримані викрали та забили до смерті 48-річну жінку.
Як повідомлялося 20 січня в сюжеті ТСН.16:45, одяг та особисті речі нещасної спалили, аби приховати докази, а тіло втопили в річці. Убиту оголосили в розшук, правоохоронці тривалий час намагалися знайти бодай якісь зачіпки, проте марно. Аж поки один із підозрюваних не зізнався в злочині. Душогуб також указав оперативникам місце розправи. Тіло жінки витягли з водоймища між селами Радівонівка та Мирне і направили на проведення експертизи.
Також правоохоронці не відкидають, що кати можуть бути причетними ще одразу до кількох нерозкритих епізодів.
Нагадаємо:
Кілька днів тому спецпризначенці затримали в Запоріжжі двох чоловіків. За інформацією слідства, саме вони влітку викрали 11-річного Максима Самофалова. Його запроторили в підвал, де впродовж двох тижнів жорстоко катували. Коли дитина померла, тіло закопали на двометровій глибині й залили підвал бетоном.
Читайте також:
- Вдарили шлакоблоком: у Дніпрі камери спостереження зафіксували невідому жінку, яку потім знайшли з пробитою головою
- До злочину готувався понад тиждень: на Житомирщині чоловік хотів перервати вагітність дружини, а потім вирішив отруїти
- Безжально товкла по голові стареньку: на Закарпатті невістка під час сварки вбила свекруху (фото)