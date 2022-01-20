Рецидивісти, які закатували сироту на Запоріжжі та забили на смерть жінку, можуть бути причетними до ще кількох злочинів

Рецидивісти, які закатували сироту на Запоріжжі та забили на смерть жінку, можуть бути причетними до ще кількох злочинів

Душогубів перевіряють на причетність до кількох нерозкритих епізодів.

Чоловіки, яких обвинувачують у викраденні та вбивстві малолітньої дитини в Якимівці на Запоріжжі, могли скоїти принаймні ще одне вбивство. Це стверджують у поліції. Начебто, торік затримані викрали та забили до смерті 48-річну жінку.

Як повідомлялося 20 січня в сюжеті ТСН.16:45, одяг та особисті речі нещасної спалили, аби приховати докази, а тіло втопили в річці. Убиту оголосили в розшук, правоохоронці тривалий час намагалися знайти бодай якісь зачіпки, проте марно. Аж поки один із підозрюваних не зізнався в злочині. Душогуб також указав оперативникам місце розправи. Тіло жінки витягли з водоймища між селами Радівонівка та Мирне і направили на проведення експертизи.

Також правоохоронці не відкидають, що кати можуть бути причетними ще одразу до кількох нерозкритих епізодів.

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

Нагадаємо:

Кілька днів тому спецпризначенці затримали в Запоріжжі двох чоловіків. За інформацією слідства, саме вони влітку викрали 11-річного Максима Самофалова. Його запроторили в підвал, де впродовж двох тижнів жорстоко катували. Коли дитина померла, тіло закопали на двометровій глибині й залили підвал бетоном.

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