Реінкарнований СРСР з ядерною зброєю проти свободи демократій: Байден запевнив, що Україна ніколи не стане жертвою Путіна

Захід остаточно зробив ставку на повну й нищівну поразку Росії у її геноцидній війні проти України. Крапку в цьому поставив виступ президента США Джо Байдена у Варшаві у вівторок, 21 лютого, ввечері, за три дні до роковин початку російської повномасштабної війни проти України.

США не збираються руйнувати Росію. Це було сигналом Байдена до росіян у його виступі у Варшаві. Разом із цим США та весь західний світ не збирається закривати очі на воєнні злочини росіян в Україні. Згадуючи слова віцепрезидентки США Камали Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції про скоєні Росією злочини проти людяності, трибунал вже близько.

Натомість перше за два роки звернення Путіна до Федеральних зборів також у вівторок, 21 лютого, обернулося повним провалом. Після тріумфального візиту Джо Байдена до Києва (директору ФСБ Бортнікову навіть довелося публічно заявити, що США начебто заздалегідь попередили Росію про візит Байдена до Києва по дипломатичній лінії) та його історичної промови в Польщі, збожеволілому кремлівському "фюреру" нічого протиставити Заходу, крім одного – ядерних погроз.

Багато хто сприйняв його заяву про призупинення участі Росії у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних і наступальних озброєнь, більш відомий як START, як шантаж. Проте насправді все набагато серйозніше. Після порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), що й стало причиною виходу з нього США, й призупинення участі Росії у START, у світі немає більше жодного механізму контролю за ракетними та ядерними потенціалами.

"Сьогоднішнім рішенням (Росії – ред.) щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Держсекретар США Ентоні Блінкен своєю чергою запевнив, що США уважно слідкуватимуть за діями Росії та подбають про власну та безпеку союзників. Це значить, що Вашингтон дуже серйозно сприйняв чергові ядерні погрози Путіна.

Що Україна має розуміти про виступи Джо Байдена та Володимира Путіна? До чого готуватися нам та світу? ТСН.ua проаналізував головні заяви американського президента та кремлівського воєнного злочинця.

"Це може тривати довго"

Саме це головний сигнал Джо Байдена до українців - треба готуватися до довгої війни. Американський президент приїхав з Києва до Польщі в понеділок пізно ввечері. Вже у вівторок, 21 лютого, вдень він зустрівся з Анджеєм Дудою. Варшава зустрічала Джо Байдена українськими та американськими прапорами, проукраїнськими мітингами та білбордами із закликами надати Україні винищувачі F-16.

Всі чекали від виступу президента Байдена чогось потужного й особливого. Так і вийшло. Після надихаючої промови Анджея Дуди, що Україна має виграти у цій війні проти реваншистської Росії, на сцену в центрі Варшави під пісню Freedom ("Свобода" у перекладі з англ. – ред.) дуже натхненно й навіть пританцьовуючи вийшов Джо Байден. Саме гасло "свобода" стало головним у його промові.

"Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Ніколи!", - заявив Байден.

За його словами, автократи розуміють лише одне слово - "ні". Світ зрозумів, що апетити агресора задовольнити неможливо, їм треба протистояти. На кону наразі, як сказав Байден, - свобода. Свобода всіх демократій проти диктатур. До речі, саме слова про "головну битву 21 століття між демократіями та автократіями" Джо Байден сказав одразу після обрання президентом США. Тоді, серед основних автократій світу, він назвав Китай та Росію. Проте ніхто й не уявляв, що ця битва розпочнеться 24 лютого 2022 року повномасштабною війною Росії проти України.

"Рік тому світ готувався до падіння Києва. Я щойно приїхав з Києва і можу повідомити, що Київ тримається міцно, гордо, а найголовніше - вільно", - заявив президент США, виступаючи у Варшаві.

Згадав Джо Байден і про Білорусь та Молдову. Дуже символічно, що ці його слова пролунали саме в день, коли низка західних медіа з посиланням на документ "Стратегічні цілі РФ в Білорусі", де прописано поетапне повне приєднання Білорусі до РФ до 2030 року, а прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових. Плани Кремля зрозуміли – оточити Україну зі всіх боків, зробивши з Молдови ще один плацдарм для нападу. Тому тут головне завдання Заходу – зірвати ці плани.

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Ну і насамкінець Джо Байден анонсував, що у 2024 році США прийматимуть ювілейний саміт НАТО з нагоди 75-ї річниці створення Альянсу.

"Нехай не буде сумнівів: прихильність Сполучених Штатів нашому альянсу та статті 5 надійна. І це знає кожен член НАТО, і Росія також: напад на одного – це напад на всіх. Це священна клятва", – запевнив Джо Байден.

Звичайно, Україні тут хотілося б почути запевнення, що ми станемо членами НАТО, а, наприклад, 2024 року на ювілейному саміті Альянсу в США – отримаємо ПДЧ чи дорожню карту щодо вступу. Проте, як Київ вже запевняли західні лідери, головне наразі – це виграти війну.

"Хочу назад в СРСР"

Саме цим гаслом із відомої російської пісні можна охарактеризувати звернення Путіна до Федеральних зборів. Протягом тижня російська пропаганда надувала щоки й робила з мухи слона, обіцяючи, що у виступі буде щось таке, від чого здригнеться ледь не весь світ. А обернулося все великим пшиком.

Від самого ранку в українському сегменті Facebook ходили меми про ключові фрази, які будуть "зашиті" в промові Путіна: від "неонацистів в Україні", "не ми почали війну", "англосакси" та популярне "кхе-кхе" Путіна, до "це Захід перший почав". І в принципі все це таки прозвучало поруч із звинуваченнями на адресу демократій щодо введення терміну "гендерно-нейтрального Бога", і ще раз повторив свою знамениту фразу, що "сім’я – це союз чоловіка й жінки".

Всі ці "скрєпи" очільник Кремля озвучував вже не вперше. Проте, поруч із цією шизофренією всі очікували, що під час першого за два роки звернення до Федеральних зборів Путін оголосить про чергову хвилю мобілізації й ледь не офіційну війну Україні, бо раніше, за його словами, "вони ще нічого не починали". А вийшло навпаки: він повторив вже заїжджені фрази про наближення НАТО до кордонів Росії, створення в Україні "антиросії" й секретних біолабораторій, звинуватив Австро-Угорщину та Польщу, що вони ще у 19 ст. прагнули відірвати "історичні землі" України від Росії, а Київ - у спробах отримати ядерну зброю.

Не важко здогадатися, хто мав стати кінцевим споживачем цього маразму, - російський народ. Путін вкотре намагається довести росіянам, а за що ж вони власне воюють в Україні й пачками помирають. Проте, поруч із цим, дух цього звернення був наскрізь просякнутий радянщиною та соціалізмом, закликами до росіян затягнути паски й терпіти, а до бізнесу й олігархів – вкладати гроші в Росію, бо, за словами Путіна, пересічні росіяни лише пораділи, коли Захід конфіскував гроші, яхти та вілли росіян за кордоном.

Це, до речі, був чи не перший публічний особистий випад Путіна в бік російських олігархів. Справа в тому, що в Кремлі вже давно дискутується введення додаткових податків для багатих. А, простіше кажучи, щоб вони просто скинулися на війну кремлівського диктатора.

"Ніхто з простих громадян країни не пошкодував тих, хто втратив свої капітали в закордонних банках, не пошкодував тих, хто втратив яхти, палаци за кордоном, а в розмовах на кухнях пригадали тих, хто отримав усе після приватизації. Я хочу, щоб мене почули ті, хто намагається бігати з простягнутою рукою - це безглуздо", - сказав Путін.

По суті, Путін пропонує олігархам, бізнесу та Росії повернутися назад в СРСР, опустити нову Залізну завісу й переводити економіку на військові й рейки довготривалого протистояння з Заходом. При цьому, він закликає розвивати малий та середній бізнес і сипле грошовими подачками для народу, що в умовах війни та санкцій просто неможливо.

Про що ця чергова шизофренічна промова очільника Кремля каже Україні?

По-перше, Путін публічно зробив ставку на довгу війну на виснаження. Для нього війна проти України – це екзистенційна війна проти всього Заходу. А заяви про створення спецфонду для допомоги військовим та сім’ям загиблих на війні – це сигнал, що мобілізація продовжиться. Путін не розуміє, що він програє війну, вважаючи, що час і мобілізаційний ресурс Росії на його боці.

По-друге, продовження війни проти України у 2023-2024 рр. стане основою передвиборчої програми Путіна. Президентські "вибори" (так звані вибори, бо Кремль "намалює" будь-який результат) мають відбутися 17 березня 2024 року. Тому продовження війни – це єдиний спосіб для Путіна залишитися при владі.

По-третє, ядерний шантаж нікуди не подівся, не дивлячись на суворі попередження США, Китаю та Індії. Саме під час візиту Джо Байдена до України та Польщі, Росія почала масштабні навчання стратегічних ядерних сил та вперше з часів розпаду СРСР вивела в море кораблі з ядерною зброєю. А під час звернення до Федеральних зборів, Путін оголосив про призупинення участі Росії у договорі START. Тому градус ядерного шантажу лише зростатиме, бо це, по суті, єдине, що залишилося у Путіна.

І, по-четверте, саме під час звернення Путіна до Федеральних зборів із візитом у Москві перебуває головний китайський дипломат Ван Ї, який на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Китай невдовзі анонсує свій "мирний план" щодо врегулювання війни Росії проти України. Паралельно із цим американські медіа повідомили, що найближчими місяцями Москву може особисто відвідати Сі Цзіньпін. І все це на тлі офіційних попереджень Вашингтона із посиланням на дані американської розвідки, що Китай впритул наблизився до надання летальної зброї Росії, що, за словами Володимира Зеленського, буде означати початок світової війни.