Рекомендують не виходити на вулицю: в КМДА пояснили причини пилової бурі в столиці

Шкідливі речовини накопичуються в атмосфері в залежності від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску.

У КМДА повідомили, що в повітрі у столиці справді зафіксували підвищення концентрації пилу.

Про це начальник управління екології КМДА Олександр Возний повідомив у відповідь на інформаційний запит ТСН.ua.

"На двох автоматизованих постах спостереження було зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі. За даними космічних спостережень над територією Астраханських степів виникла пилова буря. Це явище, на жаль, зачепило й місто Київ", - йдеться у відповіді.

За даними управління екології КМДА, висока температура повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору.

"Шкідливі речовини накопичуються в атмосфері в залежності від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску. В атмосфері постійно відбувається змішування повітря - так звана "турбулентна дифузія» й шкідливі речовини не лише переносяться вітром на великі відстані, а й підіймаються у верхні шари атмосфери, але за умов підвищення температури, гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньодобова температура в столиці з 14.06.2021-22.06.2021рр. підвищилась з 18,0 ℃ до 25,2 ℃", - йдеться у відповіді.

У КМДА порекомендували киянам не виходити без потреби на вулицю.

"Рекомендація людям, які відносяться до групи ризику хронічних захворювань дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи, утриматись від прогулянок, в разі перебування на вулиці мати при собі чисту воду, зачинити вікна", - повідомив нам начальник управління екології КМДА.

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