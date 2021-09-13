Рекорди українських аграріїв: яким буде врожай-2021 та чи зміняться ціни в магазинах

Найбільший в історії врожай позитивно вплине на прибуток українських фермерів, а ось ціни в магазинах наприкінці року можуть неприємно здивувати.

Хоча в Україні досі тривають осінні польові роботи, аналітики аграрного сектору та урядовці вже звітують про рекордний врожай цього сезону. Щоправда, про найбільші за всю історію валові збори зернових та олійних культур почали говорити ще навесні.

Цьогоріч спостерігаються і надвисокі ціни на сільськогосподарську продукцію на світових ринках. Для українських фермерів це добре, адже левова частка української аграрної продукції йде на експорт.

Добре це і для держави: за результатами аграрного сезону продажі сільськогосподарської продукції закордон можуть перетнути позначку в 50% у загальній структурі українського експорту.

ТСН.ua розбирався, в чому секрет цьогорічного успіху українських аграріїв, а також як після збирання рекордного врожаю зміняться ціни в магазинах.

Аграрний джекпот: рекорди пшениці, ячменю та кукурудзи

2021 року український агросектор вже встановив низку рекордів як за рівнем урожайності, так і за валовим збором. Очікується, що, зважаючи на високі експортні ціни, рекордною буде і виручка. Принаймні, про це свідчать висновки експертів і попередні підсумки цьогорічного врожаю від Державної служби статистики.

Пшениця. Обсяг виробництва пшениці станом на 1 серпня склав майже 22,6 млн тонн, що на 8,9% більше, аніж попереднього. Урожайність цього року – на рівні 4,4 тонни з гектару. Це на 17,3% більше, аніж було 2020-го.

«За попередніми оцінками, українські виробники отримають близько 32,7 млн т пшениці, що на 32% більше аналогічного показника попереднього року», - прогнозує в коментарі ТСН.ua аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Світлана Литвин.

Ячмінь. До кінця липня українські аграрії зібрали 7,9 млн тонн ячменю, і це на 18,1% більше, аніж було зібрано за аналогічний період минулого року. Урожайність ячменю склала 3,8 тонни з гектару, тобто на 19,5 % більша, аніж була торік.

В «Українському клубі аграрного бізнесу» очікують, що врожай ячменю складе близько 10 млн т ячменю, тобто перевищить минулорічний показник на 33%. Це також буде історичним максимумом по збору цієї культури.

Жито. Станом на 1 серпня було зібрано 247,7 тис. тонн, це на 5,9% менше, аніж було на аналогічну дату торік. Урожайність цьогоріч – на 1,2% менша, вона склала 3,3 тонни з гектару.

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Кукурудза. Хоча її збирання ще не завершено, за даними аналітиків цьогорічний врожай теж має бути рекордним. Фахівці «Українського клубу аграрного бізнесу» прогнозують, що цьогоріч українські виробники отримають близько 43 мільйонів тонн кукурудзи, що на 41% більше, аніж було торік.

Соняшник. «Хоча збір даної культури ще не розпочався, однак в даній категорії також сміливо можна очікувати рекордних показників як по врожаю, так і врожайності», - прогнозує Світлана Литвин.

Цукровий буряк. Врожай цьогоріч буде кращим, аніж минулого року. Таку думку висловив в коментарі ТСН.ua професор Київської школи економіки, експерт із земельних питань Олег Нів’євський.

Однак, як відзначає фахівець, що в Україні за останні десять років скоротилися площі посіву цукрового буряку, і така тенденція продовжується. Приміром, якщо в 2010-му році площа посіву становила 502,86 тис. га, то у 2019-му – лише 218,8 тис. га.

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«Цукровий буряк не витримує конкуренцію з кукурудзою та пшеницею. Він не такий прибутковий, як зернові культури», - каже він.

Аналітики пояснюють, що рекордний врожай, який буде зібраний аграріями цього року, пов’язаний зі сприятливими погодними умовами практично для всієї галузі рослинництва. Також на це вплинуло і збільшення посівних площ, насамперед зернових культур.

«У нас в останні 20 років позитивна тенденція: врожай суттєво зростає. Чому? Фермери покращують технології виробництва, зростає ефективність менеджменту, оновлюється матеріально-технічна база, добре працює селекція, постачається насіння гарної якості», - пояснює Олег Нів’євський.

Чи слід аграріям очікувати рекордного прибутку

За словами фахівців, разом з рекордним врожаєм цьогоріч українським аграріям повезло зі світовими цінами на аграрну продукцію – вони теж високі як ніколи. Це важливо для української економіки: сільськогосподарська продукція є основою експорту. Приміром, торік її частка у загальних обсягах українського експорту склала 45%, або ж 22,2 млрд доларів.

«На початку вересня 2021 року спостерігається зростання цін на основні сільськогосподарські культури в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Пшениця виросла в ціні в середньому на 33%, кукурудза та соя – на 40%, соняшникова олія на 55%. Максимальний пік експортних цін прийшовся на зиму-весну 2021 року, після чого вони дещо знизились, однак зараз ціни знову почали рости», - пояснює Світлана Литвин.

За її словами, ціни на аграрну продукцію в основному залежать від валового збору в основних країнах-експортерах та коливання попиту. Наразі через посуху в США, Канаді та Латинській Америці, зменшилися прогнози по врожаю, що своєю чергою скоротило прогноз пропозиції та призвело до зростання цін.

Олег Нів’євський наводить низку інших факторів, які призвели до рекордних світових цін на сільськогосподарську продукцію.

По-перше, цьогорічне зростання цін на енергетичні носії: газ, нафту та продуктів її переробки. Йдеться про дизельне паливо, яке широко використовується аграріями, та мінеральні добрива, основою собівартості яких є газ.

По-друге, зростання популярності біопалива, для виробництва якого нерідко використовують кукурудзу чи інші зернові. Це збільшує попит на зернові, а отже зростають і ціни на аграрну продукцію.

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По-третє, цьогоріч гарними темпами відновлюється попит Китаю, який є одним із ключових імпортерів української аграрної продукції.

По-четверте, зіграв роль валютний фактор. Цьогоріч долар був відносно слабким, а це означає вищі ціни на сільськогосподарську продукцію.

«Прогнозую, такі високі ціни будуть зберігатися до кінця поточного сезону, і наступного року вони теж будуть стабільно високими», - каже Олег Нів’євський.

Однак, фахівці не беруться прогнозувати рекордний обсяг виручки від експорту сільськогосподарської продукції, хоча й зазначають, що в результаті зростання цін на світових ринках і значного валового збору Україна сформує значну експортну виручку.

«Минулого року аграрна продукція склала близько 45% в загальній структурі експорту. Тобто, майже половина всієї виручки країни генерувалась сільським господарством. Цього року, враховуючи високі світові ціни, виручка від продажу аграрної продукції закордон може сягнути і 50% від усього експорту», – підкреслює Олег Нів’євський.

Що буде з цінами в магазинах

За словами експертів, попри очікування Мінагрополітики, українські споживачі ніяк не відчують рекордний врожай 2021 року – він не «зіб’є» ціни на продукти в супермаркетах.

«Україна – потужний гравець на світовому ринку та значну частку своєї продукції рослинництва експортує. Ціни на світових ринках зараз зростають, тому не варто розраховувати на зниження цін в Україні. Однак і значне зростання також навряд чи можливе. Пік цін на більшість груп товарів на світових ринках ми спостерігали взимку-восени поточного року, і це зростання вже відобразилося на роздрібних цінах», – каже Світлана Литвин.

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Погоджується з нею Олег Нів’євський. За його словами, індикативом для цін, за якими українські фермери продають трейдерам свою продукцію, є котирування на світових біржах, а вони, своєю чергою, визначаються співвідношенням попиту та пропозиції в світі.

«Для фермерів це добре – вони отримують максимально можливий прибуток, продаючи в Україні товар за ціною, яка є на світових біржах мінус витрати на транспортування. А, приміром, для тваринницького комплексу це не дуже добре, адже зростають витрати на корми, які складають близько 75% у собівартості тваринництва. Разом з тим зростає і ціна на м’ясо в магазинах», – пояснює фахівець.

За його словами, така ж ситуація і з продуктами переробки зернових, насамперед з олією – ціни на полицях українських магазинів падати не будуть.

«96% олії, що виробляється в Україні, йде на експорт. Тому якщо світові ціни на олію зростають, внутрішні зростатимуть так само», – резюмує Олег Нів’євський.

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