У Нікополі рекорди з кількості обстрілів і тривалості тривог, але люди вперто лагодять зруйновані ворогом будинки

За добу понад сотню російських снарядів летить у Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти гатять по ньому з протилежного боку Каховського водосховища, сигнал тривоги не встигає спрацювати. Люди вчаться за звуками розпізнавати наближення чергової атаки і розраховують секунди до найближчого укриття або льоху. В перервах між тривогами і обстрілами нікопольці прибирають уламки з вулиць, метуть двори та готуються садити квіти, йдеться в ТСН.

Укутані і з ковдрою в руках восьмирічна Евеліна з мамою Вікторією прямують до укриття. Жінка каже, вже звикли ночувати в цьому сховищі всією родиною. Не надто зручно, втім, безпечно для малечі. Вузька лава замінює дівчинці ліжко. “Деякі моменти я думала, що я вже попрощалася з життям, якщо чесно. Я тримала її за руку і казала, все буде гаразд, побігли в коридор. Але це не дуже рятує, тому ми вирішили перебувати саме тут. Щовечора приходимо, берем теплі ковдри, термос із чаєм”, - розповідає жінка.

Щовечора у сховищі з ними збирається до пів сотні людей, багатьом доводиться спати сидячи.

Пан Ігор вікна своєї квартири заклав мішками з піском, вірить, що від уламків захистився. “Чому я обрав пісок, бо він добре затримує уламки снарядів і гасить ударну хвилю”, - каже чоловік.

Під ударом російської артилерії нещодавно опинилася ціла вулиця. Тут побиті паркани, накриті плівкою дахи, вибиті вікна, та попри обстріли - стукіт молотків і дзижчання пил. Доки дозволяє погода, господарі поспішають закрити побитий дах. Їхньому будинку, каже пані Лариса, ще пощастило. Удар на себе прийняв сусідський дім, там двоє поранених.

Її з чоловіком врятував глибокий погріб, який будував ще дідусь, там іноді сидять цілу ніч. Навчилися забігати униз менше як за хвилину, каже жінка. “Стільці у нас тут, вода, матраци надувні, теплий одяг. У нас було з тиждень, вся ніч була просто жахлива, з 11-ї години почалося і до 4-ї години ранку”, - розповідає жінка.

Від обстрілу до обстрілу жителі Нікополя живуть вже десятий місяць. Вивчили адреси всіх укриттів та обладнали спальні в коридорах. Вони звикають ще до одного правила - без зайвої необхідності на вулицю не виходити. Більшість виходять надвір лише ввечері, аби швиденько перебігти на ночівлю до укриття.

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