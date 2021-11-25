Рекордна кількість мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон

Білоруські силовики допомагали мігрантам - вони засліплювали польських колег лазерами та стробоскопами.

На кордоні з Білоруссю цією доби зафіксували новий рекорд – через адмінмежу намагалися прорватися майже чотири сотні мігрантів. Через це зранку у Варшаві відбулася не одна безпекова нарада. Після них польський президент Анджей Дуда в Брюсселі зустрічається з Генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом, а прем'єр - у Берліні з уже майже колишньою канцлеркою Ангелою Меркель та її ймовірним наступником Олафом Шольцом.

Детальніше про це – у сюжеті ТСН.16:45.

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Цієї доби на польському кордоні зафіксували 375 спроб. На одному з кадрів - білоруські прикордонники засліплюють польських лазерами та стробоскопами. "Понад двісті осіб за підтримки білоруських прикордонників намагалися прорвати кордон. Вони були дуже агресивні, жбурляли гілки та каміння. За кілька метрів їх все ж зупинили і відправили назад", - розповідає Анна Міхальська, речниця Польської прикордонної служби.

Чоловік, якого в Іраку фільмує британський телеканал, твердить: за контрабанду людей він заробляє по сто тисяч доларів на рік. Родина Ядгар Махмуд заплатила одному з таких людей - 30 тисяч доларів, аби вони допомогли дістатися до Європи. Їх доправили до Білорусі, звідти - до польского кордону.

"Коли ми дісталися до Білорусі, ми гадки не мали, звідки дістати їжу. Чоловік, який привіз нас, сказав: у мене немає грошей. Я сказала, що ми хочемо додому. А він каже: я вже заплатив за те, аби вас сюди доправити. Робіт, що хочете. Він з нами, як з тваринами, поводився", - говорить біженка.

Мігрантська криза: за добу нелегали майже 400 разів проривали польсько-білоруський кордон

На величезному білоруському складі "Брузгі", логістичному центрі біля польского кордону, де розмістили пару тисяч мігрантів - кілька десятків вишикувалися з однаковими плакатами: "в Курдистані немає свободи". Серед них трапляються і інші, наприклад, "наш уряд тероризує студентів".

"В Курдистані погано - економіка, політика, суспільство. Погано. Наші лідери погані, наш уряд поганий, їжі немає, пального немає, води немає, струму немає, нічого немає. У нас немає грошей повернутися назад. Ми не можемо їхати назад. Ми не хочемо", - жаліється на життя одна з мігранток.

Для тих, у кого гроші ще залишилися, на виході з логістичного центру відкрили ларьок. У пластівців, які туди завезли, ще влітку сплив строк давності.

Варто зазначити, раніше повідомляли, що міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила Лукашенка в тортурах. У доповіді правозахисників, утім, дісталося й Польщі, якій дорікають висиланням мігрантів усупереч міжнародним нормам.

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