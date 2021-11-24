Рекордна ніч трансплантацій: українські хірурги провели шість пересадок органів

Родичі загиблих частіше дають згоду на забір органів.

Протягом ночі на 24 листопада українські хірурги зробили шість пересадок органів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.

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Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва. Зокрема, вперше провели операцію у столичній лікарні "Феофанія". Там пацієнтові пересадили печінку. А в київському Інституті серця 52-річному чоловіку одночасно пересадили два органи: серце і нирку.

Загалом за дві останні доби українські хірурги успішно провели дев'ять трансплантацій від трьох донорів. Як зазначають в Українському центрі трансплантації, завдячувати цим варто не лише медикам з їхнім високим вмінням, але й родичам померлих, які все частіше дають згоду на забір органів.

Як повідомлялося, в Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: рішення ухвалили в уряді. Пересадка серця коштує два мільйони гривень, а легень – майже три мільйони. Втім, повна вартість і за операцію, і за реабілітацію компенсується державою. До слова, востаннє ціни на такі операції встановлювали ще у 2019 році. Попередні тарифи не покривали витрат і реабілітацію.

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