Рекордна ніч трансплантацій: українські хірурги провели шість пересадок органів

Родичі загиблих частіше дають згоду на забір органів.
Протягом ночі на 24 листопада українські хірурги зробили шість пересадок органів.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.
Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва. Зокрема, вперше провели операцію у столичній лікарні "Феофанія". Там пацієнтові пересадили печінку. А в київському Інституті серця 52-річному чоловіку одночасно пересадили два органи: серце і нирку.
Загалом за дві останні доби українські хірурги успішно провели дев'ять трансплантацій від трьох донорів. Як зазначають в Українському центрі трансплантації, завдячувати цим варто не лише медикам з їхнім високим вмінням, але й родичам померлих, які все частіше дають згоду на забір органів.
Як повідомлялося, в Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: рішення ухвалили в уряді. Пересадка серця коштує два мільйони гривень, а легень – майже три мільйони. Втім, повна вартість і за операцію, і за реабілітацію компенсується державою. До слова, востаннє ціни на такі операції встановлювали ще у 2019 році. Попередні тарифи не покривали витрат і реабілітацію.
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