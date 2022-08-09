На півночі країни військові знешкодили 450-кілограмову бомбу. Помітили її рибалки на дні найдовшої річки країни - По, яка через спеку перетворилася ледь не на струмок.

Рекордна посуха в Італії допомогла виявити небезпечні рештки часів Другої світової.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

На півночі країни військові знешкодили 450-кілограмову бомбу. Помітили її рибалки на дні найдовшої річки країни - По, яка через спеку перетворилася ледь не на струмок.

Армійці кажуть, у бомбі було 240 кілограмів вибухової речовини. Задля її знешкодження евакуювали понад три тисячі людей, призупинили залізничне та автомобільне сполучення, залучили майже три сотні військових.

З річки знахідку часів другої світової перевезли до найближчого кар’єру. Там і підірвали.

Нагадаємо, Італія бореться з однією з найбільших посух за останні десятиліття. Влада Мілана розпорядилась відключити громадські фонтани на тлі попереджень щодо денного нормування води через через аномальну спеку та посуху.

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