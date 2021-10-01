Рекордні 17 мільйонів гривень та 4 роки підготовки: у Харкові демонструють найдорожчу у країні оперу

Рекордні 17 мільйонів гривень та 4 роки підготовки: у Харкові демонструють найдорожчу у країні оперу

У гримерках артистів за лічені години до виходу на сцену стояли ґвалт і метушня.

Найдорожчу в Україні оперу сьогодні показують на сцені Харківського оперного театру. Вона - про видатного австрійця Вільгельма Габсбурга, який разом з українцями воював за незалежність нашої країни під час Першої світової. Виставу готували майже чотири роки - на постановку пішли рекордні 17 мільйонів гривень.

Про те, як відбувалася генеральна репетиція, 1 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Володимир Козлов, виконавець ролі Василя Вишиваного, у виставі - головний герой. Зізнається, ця вокальна партія - для нього найскладніша у житті. Адже тут доводиться працювати і як оперному виконавцю, і як актору. А зазвичай він концентрується лише на співі

"Сприймати, як окремі ноти, окремі музичні фрагменти - неможливо. Тому що воно не несе для нас, як для оперних співаків, не несе ніякої кінцевої цілі", - говорить він.

Ця опера - про Вільгельма Габсбурга, австрійця з імператорської родини, який у Першій світовій пліч-о-пліч із українцями виборював незалежність нашої держави.

"Багато писав про вдачу українців, вважав їх дуже гарними вояками і вірними друзями. І їх заохочував носити українські символи і сам носив вишиванку, яку йому подарував один із підлеглих", - розповідає продюсерка проєкту Олександра Саєнко.

За любов до вишиванок отримав друге ім'я - Василь Вишиваний. А за проукраїнську позицію - ув'зянення у Лук'янівській в'язниці, де і помер.

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Історичну виставу спільно з австрійцями готували майже чотири роки. На постановку пішли рекордні 17 мільйонів гривень.

Сотні кілометрів тканини для трьох з половиною сотень костюмів. Найважче, кажуть художники - було дотриматися моди тих часів та зізнаються, що користувалися реальними фотографіями – знайомих, друзів, де позаду підписували рік.

Чимало грошей пішло на те, аби облаштувати на сцені п'ятитонну конструкцію у 3 поверхи. Під час вистави дійство відбувається одночасно у різних її куточках.

Новини України: на сцені Харківського оперного театру показують найдорожчу у країні оперу

"Ця конструкція в тій чи іншій сцені стає тією чи іншою локацією. Чи пероном Відня, чи пероном Коломиї, чи Карпатами. Але загалом це - в’язниця, в якій дуже довго перебувала Україна", - пояснює режмсер-постановник вистави Ростислав Держипільський.

Лібрето до опери написав Сергій Жадан, а зазвучала вистава завдяки Аллі Загайкевич.

"Я захрипла, поки я писала цю оперу. Я весь час співала", - зізнається авторка музики.

На премєру у Харкові чекали нащадків Вишиваного. Але через пандемію замість візита Карл Габсбург надіслав листа із вдячністю за реалізацію проєкту.

Історичну оперу у Харкові показуватимуть два дні поспіль. Квитки на вистави вже розкуплені.

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