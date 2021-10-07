Рекордні ціни на газ: у Росії звинуватили Європу, а німецька опозиція закликає не підігравати Путіну

Негайного розслідування причин здорожчання газу вимагають п'ять європейських країн.

Рекордна ціна на газ у Європі. Майже дві тисячі доларів – стільки коштувала сьогодні тисяча кубометрів палива на головному європейському хабі. Напередодні опалювального сезону деякі газосховища в Європі майже порожні. У Європі підозрюють шантаж Москви, щоби продавити сертифікацію "Північного потоку-2". В Росії відповідають, що Європа сама винна у високих цінах.

Про це 6 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Офіційний Берлін поки в заявах дуже обережний і Москву в зростанні цін не звинувачує, каже, що "Газпром" виконує контракти. Інша думка в опозиції - так кандидат в канцлери від "Партії зелених" Анналена Бербок заявила, що це гра Путіна, а Німеччина, підтримуючи "Північний потік-2", сама поставила себе в залежність до Росії.

Негайного розслідування причин здорожчання газу вимагають п'ять європейських країн, серед них: Франція, Іспанія, Греція, Чехія і Румунія. Вони пропонують Євросоюзу централізовано купувати газ для країн-членів, як це було з вакцинами, що може значно посилити переговорні позиції ЄС.

Президентка Єврокомісії заявила сьогодні, що стрибок цін є дуже серйозним, і саме тому треба інвестувати у відновлювальну енергетику, де ціна так не скаче.

Новини світу: у Європі рекордна ціна на газ

"Нам треба чітко розуміти, що ціни на газ стрімко зростають, а от ціни на відновлювальні джерела енергетики за останні роки знизилися і є стабільними. Тож довгостроково треба інвестувати у зелену енергетику і це дасть нам стабільні ціни і більшу незалежність", - каже президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Натомість в Росії кажуть, що до такого стрибка цін не мають стосунку, а російський президент Путін зробив винною Європу. Сьогодні на відеонараді він сказав, що до безпрецедентного стрибка ціни призвели "помилки влади ЄС". Звинувачує Євросоюз і президент Угорщини Віктор Орбан, він назвав неприйнятними спроби ЄС зробити економіку ЄС кліматично нейтральною.

Для звичайних споживачів ціни ростуть, однак не так різко – у Німеччині це близько 11 відсотків зростання. В Іспанії через це вирішили заморозити ціни для населення, а у Франції для бідних додатково видаватимуть по 100 євро допомоги на оплату опалення.

При цьому оглядачі кажуть –зростання ціни на газ триватиме надалі.

Зазначимо, що 5 жовтня листопадовий ф'ючерс на хабі TTF в Нідерландах торгувався за ціною $ 1427 за 1 тисячу кубометрів.

Минулої суботи, 2 жовтня, ціна газу досягнула позначки 1200 доларів за тисячу кубів, що на той час було рекордом. На цьому тлі зростають акції “Газпрому”. В ході торгів на Мосбіржі вони подорожчали на + 1,87%.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання