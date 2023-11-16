Рекордні ціни на пальне: скільки коштує бензин та автогаз і коли чекати на спад

Цієї осені вартість одного літру бензину та дизпалива перевалила за позначку 60 гривень. Рекорди фіксують і у вартості за літр автогазу. Наразі більшість АЗС продають його не менше ніж за 30 гривень.

Звідки такі ціни і коли ситуація може змінитися - дізнався кореспондент "Сніданку з 1+1" Олександр Ковальов.

Тривалий час психологічною позначкою у вартості бензину були 60 гривень. І на початку осені паливні експерти говорили, що АЗС будуть до останнього утримувати ціну не вищу цього рівня. Проте, як ми знаємо, на багатьох АЗС вартість бензину була і залишається вищою.

І ще одним здивуванням стали ціни на газ. Скраплений газ коштує половину вартості бензину або навіть менше. Проте станом на зараз його вартість постійно збільшується і на окремих АЗС вже наближається до 35 гривень за літр. У вересні його вартість становила близько 26 гривень.

Чому ситуація із газом погіршилася

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ситуація із газом погіршилася через логістичні проблеми. Більшість скрапленого газу в Україну доставляють вантажівками. Тож у зв'язку зі страйками перевізників на польському кордоні, наразі в Україні є дефіцит цього пального.

"Чому саме по скрапленому газу ми бачимо таку ситуацію? Тому що через польський кордон до нас потрапляє автотранспортом 30% всього імпорту скрапленого газу. Це дуже багато. Думаю, ця ситуація протримається напруженою ще десь 2 тижні. Саме стільки, за нашими оцінками, необхідно, щоб привезти необхідний обсяг газу з новим напрямків. І після цього, я вже думаю, ціна вже стабілізувалася, вона вже не буде зростати", - пояснив паливний експерт.

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За його словами, наразі найбільш відчутний дефіцит газу на Чернігівщині, Кіровоградщині, частково у Київській Області, а також на сході країни.

Поки українські фури не пропускають на територію Польщі, все більше вантажів намагатимуться доставляти залізницею. Також компанії наразі шукають нові джерела постачання газу. Приміром все більше вантажів доставляють із Румунії.

Яка ситуація із бензином

Щодо ситуації із бензином, то тут ситуація наразі краща. Страйки польських перевізників на його вартість практично не впливають, адже через польський кордон до України ввозили лише 10% бензину від загального обсягу на ринку.

Нагадаємо, що раніше ціни на бензин та дизель підіймали через підвищення цін на нафту. Ще донедавна вона коштувала рекордні 95 доларів за баррель, проте станом на сьогодні ціна знизилася майже до 80 доларів.

Тож, як прогнозує Сергій Куюн, незабаром ціни мають поповзти вниз.

"Ми бачимо потенціал для зниження. І я думаю, що там 2 гривні - це мінімум, на який паливо подешевшає протягом найближчого тижня, можливо, 10 днів. І надалі, якщо ціна на нафту триматиметься близько 80 доларів, то я вважаю, що вона буде знижуватися ще більш динамічно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні знову підскочили ціни на пальне.

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