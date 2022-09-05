Рекордний ажіотаж на дрова став новим полем для шахрайства: як вберегтись і купити "легальну" деревину

У лісництвах ажіотаж на дрова, в окремих областях уже вишикувались чималі черги. В бій пішли і шахраї.

У селі Лукаші на Київщині активно готується до зими. Поки одні сусіди утеплюють будинок, інші - докупили буржуйку. Тепер намагаються купити і дрова, а це виявилося не просто, йдеться в ТСН.

За оголошенням в Інтернеті ховались шахраї. «Я запитала, а він каже, що я з лісництва. З ним домовляюся, він так гарненько мені розказав. Він каже, що оплатіть 1,5 тис, а за все буде 9 тис. Ми оплатили і з кінцями», - розповідає жінка.

Далі напитали вже іншу контору, де удвічі дорожче, але наперед платити не просять. Однак, теж щось не везуть.

А пан Андрій прийшов по дрова до лісництва. Ту навчають, щоби купити деревину напряму у виробника, треба написати заяву і стати у чергу. «На сьогодні 295 заяв, але черга рухається», - кажуть у лісництві.

І коли доходить черга, то разом з дровами споживач ще й отримує документи на них.

Найближчу зиму називають однією з найскладніших, бо війна і росіяни можуть вдарити по опалювальній інфраструктурі. Тому, хто може, шукає альтернативу газу та запасається дровами.

Головний лісник країни констатує, що ажіотаж на дрова нечуваний. На одну людину передбачено до 15 кубів деревини на рік. Усім, хто звернеться, запевняє, дров вистачить. «Ми хочемо усіх запевнити, що попри ажіотаж, бездумно пускати ліси України не буде. На млн га щорічно приростає 40 млн куб, а заготовляємо 15-20 млн куб, тобто деревина в лісі є», - каже голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

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Вартість дров залежить від породи і від регіону. Якщо куб деревини на Чернігівщині в середньому 500 гривень, то в сусідній Сумській області уже вдвічі дорожче. Прайс розміщений на сайті Держлісагентсва, а його керівник запевняє, що на ажіотажі не наживаються - націнка мінімальна. А щоби споживача не обдурили з об'ємом, видає ще й формулу за якою рахувати, скільки ж дров вам привезли. Треба взяти рулетку та виміряти довжину, ширину і висоту. Добуток ширини, довжини та висоти, слід помножити на коефіцієнт 0,6, на колотих дровах коефіцієнт 0,7.

Пані Ліді, яку вже раз обдурили, з другої спроби дрова привезли. Замовили 7,5 кубів - цього їм має вистачити на всю зиму.

Вдарити по дров’яному хаосі обіцяють діджиталізацією. Щоби люди не велися на фейкові оголошення обіцяють відкрити офіційний інтернет - магазин з продажу дров. Назву вже придумали "ДРОВА Є", запустити обіцяють до старту опалювального сезону.

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