Рекордний врожай та обіцянки бізнесменів: що буде з цінами на хліб, олію, цукор та інші продукти

Рекордний врожай та обіцянки бізнесменів: що буде з цінами на хліб, олію, цукор та інші продукти

За рік вартість продовальства в Україні зросла на 16-17%.

Осінь приготувала українцям купу нових ударів по гаманцях. Бо навіть те, що мало б викликати надію - рекордний урожай зернових, скажімо, для українських покупців може стати невигідним.

Про це 12 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Рекордний врожай ранніх зернових за всю історію України зібрали цього року. Жнива ще продовжуються, тож прогноз на весь врожай - понад 70 мільйонів тонн.

В країнах, куди Україна експортує, – неврожай. Тож наше збіжжя розкуповують, а ціни зростають. Наприклад, торік у серпні тонна зерна коштувала 170-180 доларів. Зараз - 260-270. В аграріїв – "сектор приз", але і податків у державну скарбницю теж більше.

Але хліб не подешевшає. Ціна зерна, що піде на експорт, і того, що продадуть вдома, – однакова. Та хліб – це не лише пшениця. Додайте ще цукор, олію, енергоносії – електрику, зокрема, тарифи на яку для підприємств підвищили. Плюс заробітна платня пекарям. З урахуванням цього хліб мав би подорожчати одразу на 25-30%.

Щоб отак не задирати ціни на соціальний продукт, хлібні видатки перекидають на несоціальні, які на тих самих хлібзаводах і виробляють. Наприклад, тістечка, печиво, здоба і торти. Останні ростуть в ціні просто феєрично – на 60-70%.

Тому хліб дорожчає, але повільно кожного місяця на 1,5%. За рік виходить 18%. Це близько 2 грн на буханці.

Новини тижня: в Україні зібрали рекордний врожай зернових, але чи означає це, що хліб здешевшає

У світі ж ціни на продовольство зросли на 32%. В Україні менше – на 16-17%. Рекордсмени в Україні – олія та цукор – зросли на майже 80%. Щоправда, саме вони невдовзі пригальмують. Нещодавно представники олійно-жирових комбінатів пообіцяли Мінекономіки знижувати ціни активніше – до мінус 10%. А от цукор може здешевшати до 20%, бо цьогоріч на цукрові буряки виділили більше площ.

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М'ясо – від курятини до яловичини - подорожчає на 4-5%.

Яйця – плюс 30-35%.

У традиційному борщовому наборі незмінною лишилася лише картопля. Найбільше додав буряк – 50%.

Молочні продукти і вершкове масло зросли майже на 10%.

Тож чекати подешевшання продуктів від цьогорічного рекорду - не варто. На що гарний врожай точно повпливав позитивно, то це на курс долара, він і досі тримається нижче 27 гривень.

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