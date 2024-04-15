Рекрутинг до ЗСУ: як це відбувається, хто звертається до військових та чи є охочі служити в армії

У середмісті Львові 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відкрила свій перший рекрутинговий центр. Головний критерій відбору майбутніх побратимів - їхня мотивація. Приймають через прискіпливі співбесіди.

Перші кандидатиу "королівської" бригади з"явилися щойно центр запрацював. Свідками однієї зі співбесід стала кореспондентка ТСН Алла Пасс.

Рекрутинговий центр 24-тої бригади - це скляні двері, охайний ремонт і кава. Затишне приміщення виглядає як цивільний офіс. Але амуніція на стелажах свідчить про інакше.

39-річний Євген - дизайнер інтер'єрів вирішив не чекати повістку, а вибрати місце служби самотужки.

"Мене цікавила би якась вакансія бойова, типу снайпер чи щось такого плану", - каже Євген Кваша.

Рекрутинговий центр

Більшість з тих, хто звертаються до цих рекрутерів, хочуть служити саме у 24 бригаді імені короля Данила. Євген каже - при проєктуванні познайомився з бійцями бригади і зрозумів, що саме про таких побратимів мріяв. Натомість багатьох кандидатів спокушає бойова слава 24-ки та репутація командирів.

Командування бригади - прискіпливий роботодавець, кажуть у рекрутинговому центрі. Бійцям із проблемами зі здоров'ям чи хибною уявою про службу, кажуть категоричне ні.

"Ми шукаємо мотивованих. Принцип центру, що людина може підійти, особисто поспілкуватись, ми бачимо реальних кандидатів - наскільки цей кандидат відповідає тому, що він говорить", - каже начальник відділення персоналу штабу бригади Андрій Гутнік.

Рекрутер Василь Дзеса сам мобілізувався не за повісткою. Побачив оголошення про вакансію керівника Центру, пройшов відбір та навчання. Найбільше у бригаді потребують операторів дронів, систем РЕБ та радіоелектронної розвідки. Але взагалі вакансій чимало - від кулеметників до штабістів. Допомогти вибрати правильну, допомагають рекрутери.

Рекрутер у Львові

"Зателефонував перед вашим приходом кандидат. Каже: я хочу бути діловодом. Ми з ним пспілкувалися, можливо, буде працювати на "крилах". Він каже, що він "айтішнік", він може працювати діловодом", - каже ректрутер Василь Дзеса.

Якщо вакансія є - людину запросять на співбесіду вже до командира, який підбирає снайперів.

Далі - ТЦК, ВЛК і навчальний центр.

Упродовж всього шляху за ним слідкуватиме рекрутинговий центр, аби зрештою чоловік потрапив саме туди, куди хотів - до 24-тої "королівської" бригади.

Рекрутинг до ЗСУ

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