Ремонт мосту на Десенці паралізує Київ: як вибратися з Троєщини і скільки це триватиме

Ремонт мосту через Десенку у Києві

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З 9 травня у Києві значно ускладниться транспортне сполучення між лівим та правим берегами через масштабний ремонт мосту через затоку Десенка. Роботи триватимуть до кінця 2025 року. За інформацією дорожників, рух буде обмежено на трьох смугах у напрямку станції метро «Почайна», що створить значні труднощі для водіїв, які прямують на правий берег.

ТСН.ua проаналізував доцільність проведення ремонтних робіт під час воєнного стану та оцінив, як це вплине на транспортну інфраструктуру столиці.

225 мільйонів гривень на ремонт: чи виправдані витрати?

Міст через Десенку, збудований у 1974 році одночасно з Північним мостом, востаннє капітально ремонтувався у 2005 році.

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У КП «Київавтошляхміст» повідомили про часткове обмеження руху другою, третьою та четвертою смугами в напрямку метро «Почайна». Для проїзду буде організовано дві відокремлені смуги зустрічного руху в напрямку Троєщини. Рух громадського транспорту лівим берегом на правий здійснюватиметься крайньою правою смугою.

Тендер на виконання протиаварійного ремонту ділянки протяжністю близько 800 метрів виграла турецька компанія Onur Group. Вартість робіт становить понад 225 мільйонів гривень з міського бюджету.

За ці кошти планується виконати:

часткове відновлення несучих конструкцій мосту;

заміну балок прогонових будов;

ремонт опор та залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Стан мостів Києва: чи є альтернатива ремонту?

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, вважає, що ремонт мосту через Десенку, ймовірно, є необхідним.

«У Києві майже всі дорожньо-транспортні об’єкти перебувають у незадовільному стані. Тому цей міст, скоріш за все, не виняток і потребує ремонту. Питання лише в пріоритетності таких робіт, адже всі мости потребують уваги», — зазначив експерт у коментарі ТСН.ua.

Вічні затори: чи погіршиться ситуація на дорогах?

Фахівець прогнозує значне ускладнення руху автотранспорту з Троєщини на правий берег через обмеження на мосту.

«Заторів не уникнути. Враховуючи і так складну транспортну ситуацію в Києві, нові затори можуть її ще більше погіршити. Кияни вже звикли до заторів і навчилися адаптуватися, але ремонт цього мосту створить додаткові незручності», — вважає Дмитро Беспалов.

Чого бракує під час ремонтів мостів у Києві?

Експерт наголошує на проблемі одночасного проведення ремонтних робіт на кількох ключових мостах столиці, зокрема Південному мосту та мосту Метро.

«Ремонт аварійної інфраструктури — це позитивний крок. Залучення турецької компанії також може бути корисним. Проте, місту бракує чіткого плану організації руху на час ремонтних робіт. Відсутні зрозумілі схеми об’їзду, недостатньо додаткового громадського транспорту та не використовуються реверсні схеми руху», — підкреслив Дмитро Беспалов.

Експерт також запропонував розглянути можливість організації реверсного руху на окремих мостах у пікові години для полегшення сполучення між берегами.

Хаос на дорогах під час ремонтних робіт

Дмитро Беспалов критикує КМДА за відсутність комплексного підходу до організації дорожнього руху під час ремонтів.

«Місто обмежується публікацією схем об’їзду, але не вживає активних заходів для мінімізації незручностей. Не переналаштовуються світлофори, не надається пріоритет громадському транспорту. Такий хаос може призвести до значного погіршення транспортної доступності», — застерігає експерт.

Він також висловив побоювання щодо можливого одночасного закриття на ремонт інших мостів, зокрема мостів Патона та Метро, які також потребують термінового оновлення.

«У цій ситуації найбільше постраждає лівий берег, адже для сполучення з правим берегом залишиться фактично лише Дарницький міст, заїзд на який з лівого берега ще не добудовано», — зауважив Дмитро Беспалов.

Як забезпечити рух громадського транспорту під час ремонту?

Попри плани організації руху громадського транспорту крайньою правою смугою, існує ризик її завантаження приватним транспортом через затори.

Дмитро Беспалов пропонує брати приклад з Тбілісі, де у громадському транспорті планують встановити спеціальні реєстратори, що автоматично фіксуватимуть порушників, які виїжджають на смугу громадського транспорту, та надсилатимуть їм штрафи.

«Впровадження такої системи в Києві могло б значно підвищити ефективність використання смуг для громадського транспорту та зменшити затори», — вважає експерт.

Дата публікації 10:17, 06.02.24 Кількість переглядів 188 Непрацездатні мости столиці: чи загрожує киянам закриття моста Метро та Патона на вимушений ремонт?