Ремонтував, як радив майстер: постраждалий під час вибуху газової колонки у Львові розповів подробиці події

Вибух зачепив три квартири.
Спецкомісія вирішує чи придатні для життя оселі у зруйнованому вибухом триповерховому будинку у Львові. Рвонуло вчора увечері: попередньо вибухнула газова колонка у квартирі на другому поверху. Рознесло і квартири, і під’їзд. Услід за вибухом - спалахнула пожежа. Троє людей з опіками у лікарні. Рятувальники одночасно і гасили пожежу, і евакуювали людей. Мешканці будинку довго залишалися на вулиці, бо перший поверх був залитий водою.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Вибух зачепив три квартири. Ніяких робот тут нині не ведуть, попередньо експерти встановили, що загрози подальших руйнувань немає. Прогриміло у квартирі на другому поверсі, помешкання перетворилося на згарище. Обгорілі речі, які під час пожежі викидали через вікна, нині перебирає чоловік власниці квартири. З надією знайти хоч якісь документи. «Може найду хоч паспорт, хоч щось, вони все викидали. Нічого, стіни і одна пічка лишилася», - каже мешканець будинку Ігор.
Він не постраждав, на час вибуху був на роботі. А от його 70-річна дружина та її 47-річний племінник нині у лікарні. У жінки обпечено чверть тіла, її стан тяжкий, у її племінника постраждало обличчя та руки. Також ушпитали сусіда, який надихався продуктами горіння.
«На кухні пила чай і колонка бухнула. Не встигла нічого взяти, ні документи, ні телефона, все згоріло на мені», - розповідає постраждала.
«Хотів відкрити і закрити газ, бо так сказав майстер і все, і зразу вибух. Полум’я пішло вниз і зразу вибух, просто як водопад, таке сильне полум’я», - розповідає племінник власниці квартири.
Втім, експерти попередньо з’ясували, що колонка була несправна. Хоч місяць тому її уже ремонтували. Про це говорять і сусіди.
«Вона часто ламалася, треба було давно її поміняти, а не ремонтувати, але так мало статися…», - додає сусід.
Внаслідок вибуху повністю згоріла квартира, де стався вибух, там обвалилася стіна. Пошкоджено два помешкання поверхами - нижче та вище. Несучі конструкції начебто у будинку вціліли. У мерії кажуть, потерпілим готові надати тимчасове житло, та з пожильців наразі ніхто за цим не звертався. В одній квартирі, яку рятувальники залили водою, навіть живуть люди. Кажуть, залита лиш одна кімната, в іншій все нормально.
«Все гаразд, єдиний мінус - нема газу і дуже смердить горілим. Там, де пожежа і вибух стався постраждала, і над нею, бо полум’я вгору потрапляє, а перекриття дерев’яне між поверхами. І на першому поверсі постраждало, вода лилася», - розповідають мешканці.
Електрику у будинку увімкнули ще вчора, а от газ - мають подати нині, окрім трьох квартир, які постраждали. Нині має засідати міська комісія з надзвичайних ситуацій, вони вирішить, які протиаварійні роботи треба провести, аби відновити споруду.
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