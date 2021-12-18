Реп, спекотні танці на пілоні та ще більше шаленства: на "1+1" стартує новий випуск "Жіночого кварталу" 

Учасники обіцяють - буде ще й гаряче.
Новий випуск гумористичного шоу "Жіночий квартал" стартує на "1+1". На глядачів чекають несподівані жарти на образи, реп від KALUSH, спекотні танці на пілоні та ще більше життєвого гумору та шаленства.
Про те, чи буде цікавіше аніж до цього - 18 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, у новому випуску жартуватимуть про вічне - жіночу логіку, дружбу, кохання, стосунки в родині та сміятимуться і над собою.
Акторка Ірина Гатун крім цього покаже ще й усе про відпочинок у Туреччині.
Учасники обіцяють - буде ще й гаряче. Родзинкою випуску стане спекотний номер стриптизу за участю Катерини Нікітіної. За сценарієм, її прийде підтримати мама, яку грає Анастасія Оруджова.
Оруджова виступає після травми. Дівчина ушкодила зв'язки кілька місяців тому на проєкті "Танці з зірками" та зізнається - вернутися до роботи їй було легше, завдяки глядацькій підтримці.
В новому випуску буде й багато українських зірок. Серед них - гурт KALUSH. Дівчата разом із ним виконають фінальну пісню.
Не пропустіть - Новий "Жіночий квартал" - вже сьогодні о 22:15 на телеканалі "1+1".
Читайте також: