Реп, спекотні танці на пілоні та ще більше шаленства: на "1+1" стартує новий випуск "Жіночого кварталу"

Реп, спекотні танці на пілоні та ще більше шаленства: на "1+1" стартує новий випуск "Жіночого кварталу"

Учасники обіцяють - буде ще й гаряче.

Новий випуск гумористичного шоу "Жіночий квартал" стартує на "1+1". На глядачів чекають несподівані жарти на образи, реп від KALUSH, спекотні танці на пілоні та ще більше життєвого гумору та шаленства.

Про те, чи буде цікавіше аніж до цього - 18 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у новому випуску жартуватимуть про вічне - жіночу логіку, дружбу, кохання, стосунки в родині та сміятимуться і над собою.

Акторка Ірина Гатун крім цього покаже ще й усе про відпочинок у Туреччині.

Учасники обіцяють - буде ще й гаряче. Родзинкою випуску стане спекотний номер стриптизу за участю Катерини Нікітіної. За сценарієм, її прийде підтримати мама, яку грає Анастасія Оруджова.

На 1+1 стартують нові випуски гумористичного шоу "Жіночий квартал"

Оруджова виступає після травми. Дівчина ушкодила зв'язки кілька місяців тому на проєкті "Танці з зірками" та зізнається - вернутися до роботи їй було легше, завдяки глядацькій підтримці.

В новому випуску буде й багато українських зірок. Серед них - гурт KALUSH. Дівчата разом із ним виконають фінальну пісню.

Не пропустіть - Новий "Жіночий квартал" - вже сьогодні о 22:15 на телеканалі "1+1".

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