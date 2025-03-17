Репетиція нового наступу чи тиск: очевидці розповіли про потуги армії Путіна за 387 км від Києва

Останніми тижнями російська армія стала частіше випробовувати міцність оборони України на північному кордоні — в Сумській області, намагаючись атакувати прикордоння своїми штурмовими групами. Користувачі соцмереж висловлюють побоювання, чи не є це повторном наступом Росії на Сумщину.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, прикордонники продовжують фіксувати намагання ворога використовувати малі штурмові групи в напрямках українських сіл Журавка та Новеньке Сумської області.

"Ми продовжуємо фіксувати, що по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка ворог намагається використовувати малі штурмові групи", — каже Андрій Демченко.

Та розповідає більше подробиць: "Саме штурмові, які намагаються зайти на нашу територію максимально глибоко, закріпитися, накопичитися і далі розширити зону активних бойових дій. Але ці групи знищуються. Як на території України, так і на підступах до кордону. Їхнього накопичення чи закріплення на території України немає! Трактування про те, що ворог прорвав кордон — не вірні".

Аналізуючи додатково поточну ситуацію, Андрій Демченко додає: "Звісно, що ворог хотів би досягти своїх цілей, закріпитись та просуватися на території України, можливо, з метою уточнення українських сил в Курській області або перерізати логістичні шляхи. Але і підрозділи Держприкордонслужби, і ЗСУ, використовуючи артилерію, міномети, ударні дрони, знищують ці групи. Як на території України, так і на підступах до кордону. Ворог при цьому не використовує техніку".

ДРГ вивчають фортифікації

Андрій Демченко окремо розповів нам про діяльність російських ДРГ.

"Щодо ДРГ. Ворожі ДРГ більше проявляються на півночі Сумської області. Спроби заходу ДРГ були ще до подій в Новенькому. За останній час фіксуємо більше спроб заходу саме ДРГ, які навчені вчиняти диверсії, які ставлять перед собою мету вивчення побудови нашої оборони, мінування місцевості або власними силами атакувати українську позицію", — каже речник прикордонників.

Не залишилось жодної дитини

Своєю чергою, в прикордонній Юнаківській громаді, яка є однією з тих, що найбільше атакується ворогом, нам розповіли, що станом на сьогодні, 17 березня, на їхній території не залишилося, наприклад жодної дитини, яка б не була евакуйована.

"Ми постійно інформуємо населення про можливість евакуюватись, тому що не знаємо про те, яка обстановка буде, наприклад, завтра. Не знаємо про те, якими будуть бойові дії", — каже голова громади Олена Сіма.

Та наводить приклад того, що, наприклад, на сьогодні заброньовані місця для чотирьох нових бажаючих евакуюватись.

"Наша громада знаходиться в десятикілометровій зоні від державного кордону. Тому інформуємо людей про можливість евакуації. Люди потихеньку виїжджають. Наприклад, на сьогодні заброньовано місця для 4 людей (у другій половині дня МВС повідомило, що було евакуйовано літніх чоловіків та жінку — Ред.)", — каже Олена Сіма.

І продовжує: "Станом на сьогодні ситуація стабільна. Така, якою була 5-6 днів тому. Що буде через годину — цього ми не знаємо. Обстріли відбуваються. Б’є артилерія, б’ють КАБами, літають FPV-дрони. Всі повинні усвідомити, що йде дуже велика війна. Зараз у громаді дітей немає, дітей ми евакуювали протягом 2023 року, всі дітки виїхали".

Одна з місцевих мешканок, яка евакуювалась з Юнаківки певний час тому, каже, що ситуація вкрай складна.

"Я була в Юнаківці в суботу. Була там зранку, поїхала подивитись, що там як. Мій будинок знищений, хата моєї мами поки стоїть. Літають ворожі дрони, я з погріба не вилазила. В селі продовжує жити мій сусід, до нього прилетіло. Цей чоловік — інвалід другої групи. Треба, щоб його евакуювали, але треба, щоб вмовили виїхати. Обстріли страшні, є багато руйнувань", — каже ця жінка.

В той же час Сумська ОВА повідомила, що проти ночі 17 березня та зранку росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чернеччинська, Великописарівська та Середино-Будська громади.

Раніше повідомлялось про те, що росіяни з усіх сил намагаються прорватися на Сумщину.

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